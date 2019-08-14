banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99405
ALTIN
273.713
DOLAR
5.4820
STERLİN
6.7691
EURO
6.1365
İzinsiz ikamet eden 11 kişi tutuklandı
11 KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN’DAN ÇIKAMADI
Kaza yapan araç sürücüsünün üzerinde ve araçta uyuşturucu bulundu
ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
Kaza yapan araçta uyuşturucu bulundu
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU
banner306
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

Bir Çınar daha göçtü

Bir Çınar daha göçtü

14 Ağustos 2019 Çarşamba 21:31
Bir Çınar daha göçtü

Bir Çınar daha göçtü

banner317
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kıbrıs Türk ekonomi ve maliyesinin birçok kademesinde görev yapmış, emekli bürokrat, Kardeş Ocağı üyelerinden Ünal Akifler hayatını kaybetti. Bir süredir yaşlılık nedeniyle tedavi gören Ünal Akifler 1939 doğumlu olup Ingiltere'de ekonomi üzerine eģitimlerini tamamlayıp ülkesine dönmüş ve gerek özel sektörde gerekse Maliye Bakanlığı bünyesinde çeşitli mevkilerde görev yapıp müsteşarliktan emekliye ayrılmıştı. 80 yaşında yaşama veda eden Akifler' in vefatı başta ailesi ve sevenlerini üzüntüye boğarken bir çınarı daha göç eden Lefkoşa'da derin teessürle karşılandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
15 Ağustos 2019 Perşembe Gündemi
15 Ağustos 2019 Perşembe Gündemi
Kıbrıslı Türk Limasol’da ölü bulundu
Kıbrıslı Türk Limasol’da ölü bulundu
Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi yaşlı hasta ve sağlık turistlerini ziyaret ederek bayramlaştı
Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi yaşlı hasta ve sağlık turistlerini ziyaret ederek bayramlaştı
Tatar'dan 45’nci yıl paylaşımı...
Tatar'dan 45’nci yıl paylaşımı...
KKTC yeni modele yöneldi...
KKTC yeni modele yöneldi...
Cimnastik Federasyonu'ndan KHYD’ye yardım
Cimnastik Federasyonu'ndan KHYD’ye yardım
Barış Harekatı'nın 2. aşamasının 45’inci yıldönümü
Barış Harekatı'nın 2. aşamasının 45’inci yıldönümü
Şehit Aileleri Ve Malul Gaziler Derneği mesaj yayımladı
Şehit Aileleri Ve Malul Gaziler Derneği mesaj yayımladı
Hava durumu
Hava durumu
DJ’ler Gecesi Thrones Club’a damga vurdu
DJ’ler Gecesi Thrones Club’a damga vurdu

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim