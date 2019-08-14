Bir Çınar daha göçtü

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kıbrıs Türk ekonomi ve maliyesinin birçok kademesinde görev yapmış, emekli bürokrat, Kardeş Ocağı üyelerinden Ünal Akifler hayatını kaybetti. Bir süredir yaşlılık nedeniyle tedavi gören Ünal Akifler 1939 doğumlu olup Ingiltere'de ekonomi üzerine eģitimlerini tamamlayıp ülkesine dönmüş ve gerek özel sektörde gerekse Maliye Bakanlığı bünyesinde çeşitli mevkilerde görev yapıp müsteşarliktan emekliye ayrılmıştı. 80 yaşında yaşama veda eden Akifler' in vefatı başta ailesi ve sevenlerini üzüntüye boğarken bir çınarı daha göç eden Lefkoşa'da derin teessürle karşılandı.