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Binboğa Yem Ltd. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erbay’dan açıklama

Karma Hayvan Yemi Harup Ürünü ve LP Gaz Üretim Pazarlama Kooperatifi (Binboğa Yem) Ltd Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vedat Timuçin Erbay, Koop-Sen’in devam eden grevinin sona ermesi için yaptıkları girişimlerin sonuçsuz kaldığını belirtti.

11 Eylül 2021 Cumartesi 19:30
Binboğa Yem Ltd. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erbay’dan açıklama

Erbay yazılı açıklamasında, Kooperatif Görevlileri Sendikası’nın (Koop-Sen) “siyasi nedenlerle gerçekleştirdiğine iyice kani oldukları” grevin kalkması için iyi niyetle Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nde bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

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Vedat Timuçin Erbay, “Koop-Sen yetkililerine yapacağımız istihdamların tamamen yasal ve tamamen yasaların emrettiği ihtiyaçlara yanıt vermek için olduğunu anlatmaya çalıştığımız toplantıda, sendikaya grevi sonlandırıp hayvan üreticisinin mağdur edilmesine son verilmesini ve hemen akabinde görüşme yapmaya hazır olduğumuzu ilettik” dedi.

Buna karşın Koop-Sen Başkanı’ndan saldırgan bir tutum gördüklerini ve “küfürlerle” karşılık verildiğini savunan Erbay, çaresiz şekilde toplantıyı sonlandırdıklarını ve sendikanın bu tavrı devam ettiği sürece herhangi bir diyalog kapısının açılmayacağını bildirdi.

Erbay, Koop-Sen Başkanı Mehmet Ali Güröz’ü Mukayyitlik yetkililerinden ve Binboğa yönetiminden özür dilemeye de çağırdı.

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Son Güncelleme: 11.09.2021 23:56
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