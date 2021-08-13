Binboğa, harup alışının taban fiyatını 10 TL/kilo olarak belirledi

Binboğa’dan verilen bilgiye göre, tüm üreticilerin bölge kooperatiflerini de desteklemek ve sürdürebilirliğini korumak adına, Harup ürünlerini kooperatifler üzerinden almaya gayret edileceği vurgulandı.
Son Güncelleme: 13.08.2021 17:43
LeBinboğa, 2021 yılı Harup alımında taban fiyatını 10 TL/kilo olarak belirlediğini açıkladı.
Binboğa’dan verilen bilgiye göre, tüm üreticilerin bölge kooperatiflerini de desteklemek ve sürdürebilirliğini korumak adına, Harup ürünlerini kooperatifler üzerinden almaya gayret edileceği vurgulandı.