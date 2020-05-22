“bilişim Suçları Yasa Tasarısı” Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi’nde Görüşülüyor

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Lefkoşa, 22 Mayıs 20 : Siber suçlarla mücadele için hazırlanan “Bilişim Suçları Yasa Tasarısı Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde görüşülüyor.

Komite, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında bugün toplandı.

Meclis’ten verilen bilgiye göre komite gündeminde bulunan, “Bilişim Suçları Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesini gerçekleştirdi ve komite toplantısına davetli olarak katılan konukları dinledi.

Komite, yasa tasarısıyla ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Doğuş Derya, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk katıldı.

(RÇ/GÜL) FOTOĞRAFLI