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“Bilişim suçları yasasının iptali” duruşması Perşembe…

Bilişim Yasası’yla ilgili Anayasa Mahkemesi’nde açılan iptal başvurusunun duruşması Perşembe günü gerçekleştiriliyor.

16 Mart 2021 Salı 13:15
“Bilişim suçları yasasının iptali” duruşması Perşembe…
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Basın Emekçileri Sendikası’ndan (Basın-Sen) yapılan yazılı açıklamaya göre 14 Temmuz 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilişim Suçları Yasasına karşı 21 Temmuz 2020’de açılan iptal davası, 18 Mart Perşembe günü saat 10.00’da Anayasa Mahkemesi’nde görülecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Basın Emekçileri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kişmir, Bilişim Suçları Yasasındaki bazı maddelerin hem özel hayatın gizliliğine, hem de en temel insan haklarına aykırılık içerdiğinin düşünüldüğünü belirterek, yasanın polise ciddi yetkiler verdiğini söyledi.

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Kişmir açıklamasında, “Polis ‘Love Erdoğan’ afişlerine yapılan yazılama eylemi ile ilgili olarak bazı Sol Hareket üyelerinin telefonlarına, gerekçesiz bir şekilde Bilişim Yasasına dayanarak el kondu” dedi.

Açıklamaya göre davalara, Basın Emekçileri Sendikası, Toplumcu Demokrasi Partisi, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Çağ-Sen, Sol Hareket, Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi ve Yeni Kıbrıs Partisi de destek veriyor.

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Son Güncelleme: 16.03.2021 14:11
Anahtar Kelimeler:
Bilişim Suçları Yasasının Iptali
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