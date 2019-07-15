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Bilişim Suçları Yasası şart!
BİLİŞİM SUÇLARI YASASI ŞART!
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Bilişim Suçları Yasası şart!

Bilişim Suçları Yasası şart!

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:34
Bilişim Suçları Yasası şart!

Günümüzde Hızla yaygınlaşan teknoloji kullanımı artış göstermeyi sürdürürken bu durum daha fazla bilişim suçu işlenmesine neden oluyor

Kıbrıs MANŞET

Teknoloji kullanımı günümüzde hızla yaygınlaşarak devam ediyor. Yaygınlaşan bilişim teknolojileri de beraberinde daha fazla bilişim suçu işlenmesini getiriyor. Bilişim suçu işleyen kişiler ise yasa olmaması nedeniyle kendilerini rahat hisseden kullanıcılar bilişim suçu işlemeye devam ediyor. İnternet gazeteciliğinde de işlenen bilişim suçlarında artışlar gözlemleniyor. Künyesi olmayan kime veya kimlere ait olduğu bilinmeyen birçok haber sitesi iş insanlarına suçlayıcı saldırılarda bulunuyor. Ülkede iş yapan iş insanlarına karşı saldırılar yaparak tehdit ve şantaj yoluyla maddiyat elde etmeye çalışan haber siteleri yasadaki boşluğu kullanarak iş insanlarına saldırıları arttırarak devam ediyorlar.

Tasarı yasalaşmalıdır

Ülkede var olan ve yalnızca telefon kaydı yapan BTHK Kurumu ise bu konuda çalışma yürütemiyor. Hali hazırda Bilişim suçları yasa tasarısı hazırlanmış olsa da yasalaşmıyor. Meclis komitesinde olan tasarının süratle yasalaşması adına çalışma yapılmalıdır. Bu konuda önlemler alması gereken BTHK ne yazık ki bu tür olayların önüne geçemiyor.

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Yasa uygulanmalıdır

Bir süre önce hazırlanan ancak uygulanmayan Bilişim suçu yasası nedeniyle iş insanlarına karşı yapılan saldırılar da artarak devam ediyor. Hazırlanan bu yasanın bir an önce uygulanmaya başlayıp ülke ekonomisine ciddi katkıları olan iş insanlarına karşı yapılan saldırıların önüne geçilmesi gerekiyor. Bu yasanın uygulanmaya başlanması halinde hem iş insanlarına hem de ülkeyi yöneten siyasilere karşı yapılan saldırıların önüne geçileceğinden bu yasanın uygulanması şarttır.

“Karalama kampanyası yapılıyor”

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği son zamanlarda emlak ve inşaat sektöründe çeteleşme, şantaj vakaları ve kanunsuz birtakım işlemlere karşı hukuki mücadele içerisinde olduklarını açıkladı. Birlikten yapılan açıklamada başlatılan mücadeleden rahatsızlık duyan kesimin Birlik Başkanı Hasan Sungur ve şirketleri aleyhinde asılsız iddialarla karalama kampanyası başlatıldığı belirtildi.

“Yetkililerden yasa için çalışma bekliyoruz”

Birlikten yapılan açıklamada ülkede fütursuzca kullanılan hem topluma hem de bireylere büyük zarar veren sosyal paylaşım platformlarına karşı bilişim yasasının ivedilikle hayata geçmesi gerektiği ifade edildi. Ülkeyi yönetenlerden bu yasanın hayata geçirilmesini beklediklerini ifade eden Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği, “kaçak emlakçılığın, şantaj çetelerinin, emlak ve inşaat mafyalarının üzerine sonuna kadar gideceğiz” şeklinde açıklama yaptı.

Son Güncelleme: 15.07.2019 13:02
Anahtar Kelimeler:
Bilişim Suçları YasasıBthk
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