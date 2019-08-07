banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99519
ALTIN
263.673
DOLAR
5.4886
STERLİN
6.6656
EURO
6.1434
Lefkoşa'da kavga!
LEFKOŞA'DA KAVGA!
Lapta'da kavga
LAPTA'DA KAVGA
Uyuşturucu soruşturmasında yeni tutuklu
1 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI
Ani ölüm: 38 yaşında hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM
banner306
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

Bilge Lord için ‘akıl sağlığının yerinde olmadığına’ ilişkin yapılan müracaat reddedildi

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, 7 yaşındaki oğlunu öldürmekten yargılanan Bilge Lord’un avukatının ithamı anlamadığına ilişkin yaptığı iddiayı reddetti.

Bilge Lord için ‘akıl sağlığının yerinde olmadığına’ ilişkin yapılan müracaat reddedildi

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, 7 yaşındaki oğlunu öldürmekten yargılanan Bilge Lord’un avukatının ithamı anlamadığına ilişkin yaptığı iddiayı reddetti.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:20
Bilge Lord için ‘akıl sağlığının yerinde olmadığına’ ilişkin yapılan müracaat reddedildi

Aksun, davayı itham olarak 20 Eylül’e erteledi. Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi heyetini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Temay Sağer huzurunda Başsavcı Yardımcı Muavini Ahmet Varol ve sanığın avukatı Mehmet Kaptan Bensen hazır bulundu. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu ara kararı başkan Aksun açıkladı. Aksun kararda sanığın avukatı tarafından sanığın kavrama yetisinin olup olmadığı yönünde başlayan ara duruşmada yapılan iddiaların incelendiğini belirtti.

banner317
Başkan Aksun: “soruşturma açılan konuları değerlendirdiğimizde öncelikle sanığın cezaevinden yaptığı telefon görüşmelerini dikkate almak isteriz. Bu telefon görüşmelerinin birçoğu sanığın annesi ile diğer bir kısmı ise sanığın kız kardeşi ile arasında geçmektedir. Mahkememiz sanığın yapmış olduğu tüm telefon görüşmelerini titizlikle dinelmiş ve incelemiştir. Sanık ile diğer konuşmacılar arasındaki görüşme trafiği boyunca tarafların bir birlerine sorular sorduğu ve cevaplar aldığı ve görüşmenin bu eksende devam ettiği anlaşılmaktadır. Özellikle sanığa annesi ve ablası tarafından yöneltilen tüm sorulara sanığın anlayarak ve mantıklı cevaplar verdiği görülmüştür. Sanığın da telefon görüşmelerinin akışına uygun şekilde sorular yönelttiği de görülmektedir. Tüm bu görüşmeler esnasında sanığın kendine yöneltilen soruları anlamadığı ve bu sorular için beklenenin ötesinde cevaplar verdiğine rastlamış değiliz. Özellikle bu görüşmeler esnasında sanığın Dr.Çakıcı'yı hangi amaç ile göreceği ve akıl sağlığının yerinde bulunmaması halinde bundan sonraki süreci cezaevinde değil de hastanede geçireceğini kavramış olması duruşmayı takip edebildiği açısından mahkememiz için belirleyici bir etki doğurmuştur. Yine sanığın mahkemede giyilecek ve giyilmeyecek kıyafetler konusunda ailesini yönlendirdiği de aynı eksende mahkememiz için aynı etkiyi doğurmuştur. Sanığın 20 Nisan 2019 tarihinde mahkemede bir tanıdığını görmüş olmasına rağmen kendisine tepki vermediği yönündeki konuşması ise yine bu yargılama işleminin amacını kavradığını ve tepki vermesinin kendisi için kötü sonuçlar doğurabileceğini kavradığını gösterir niteliktedir. Yine sanığın yapmış olduğu bir başka telefon görüşmesinde ise annesine " yasak olan bölümde yemek yerken yakalandığını ve bu nedenle ziyaretçi ve telefon yasağı konabileceğini" söylemesi ise sanığın yaptığı yanlış davranış neticesinde müeyyide ile yüzleşebileceği konusunu doğru kavradığı noktasını işaret eder niteliktedir.” dedi. Başkan Fadıl Aksun kararda ayrıca sanığın cezaevinde cezaevi müdürlüğüne yazmış olduğu dilekçelerin incelendiğini söz konusu dilekçelerin el yazısı ile anlam ve ifade yönünden tutarlı ve mantıklı olduğunu aktardı. Başkan Fadıl Aksun dilekçelerde sanığın listeye bakıp daha sonra talepte bulunduğu kitapları kendi el yazısı ile cezaevinden talep ettiği yönünde yazılar yazabiliyor olması, doğru şekilde sanığın isteklerini yönlendirebildiğini ve doğru makamdan bu yönde talepler yapabilecek yetiye sahip olabilmesinin de mahkemeye ışık tutuğunu belirtti.

Başkan Fadıl Aksun aktarılan olgular ve incelenen emareler ışında sanığının talep etmiş olduğu Müdafaanın sanığın ithamı anlayabilecek yetiye haiz olmadığı yönündeki müracaatını reddettiklerini ve huzurda bulunan davayı adli tatilin araya girmesi ve yeni oluşacak Ağır Ceza Mahkemesi heyeti huzuruna aktarmak üzere 20 Eylül 2019 tarihine ertelediklerini açıkladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay:
Özersay: "kıbrıs'ta Doğal Gaz Konusunda Göstermelik Önerilere Sıcak Bakılmamalı"
Liderler görüşmesi Cuma günü saat 09:30’da..
Liderler görüşmesi Cuma günü saat 09:30’da..
Yavuz, Doğu Akdeniz'de Sondaja Başladı
Yavuz, Doğu Akdeniz'de Sondaja Başladı
Kurban Bayamı Pazar Günü Başlayacak
Kurban Bayamı Pazar Günü Başlayacak
Yarın 7 saatlik elektrik kesintisi var
Yarın 7 saatlik elektrik kesintisi var
Avtepe Muhtarlığı binası hizmete açıldı
Avtepe Muhtarlığı binası hizmete açıldı
Erenköy direnişi ve direnişte şehit düşenler yarın anılacak
Erenköy direnişi ve direnişte şehit düşenler yarın anılacak
Sıcak hava etkisini sürdürüyor
Sıcak hava etkisini sürdürüyor
Dans Yine Kemal Saraçoğlu Vakfı Çocuklarına Umut Oluyor
Dans Yine Kemal Saraçoğlu Vakfı Çocuklarına Umut Oluyor
Arnavutluk Sanatçıları Sergisi Açılıyor
Arnavutluk Sanatçıları Sergisi Açılıyor

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim