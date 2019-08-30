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“Bidda Badadez Festivali” düzenlendi

Gaziköy’de “Bidda Badadez Festivali” düzenlendi.

“Bidda Badadez Festivali” düzenlendi

Gaziköy’de “Bidda Badadez Festivali” düzenlendi.

30 Ağustos 2019 Cuma 10:54
“Bidda Badadez Festivali” düzenlendi

Lefkoşa, 30 Ağustos 19 : Gaziköy’de “Bidda Badadez Festivali” düzenlendi.

Değirmenlik Belediyesinden verilen bilgiye göre, belediye, Gaziköy Çevre ve Kültür Derneği ile Gaziköy Muhtarlığı iş birliğinde düzenlenen festivale; ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, CTP Milletvekili Armağan Candan, bölge muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

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Gaziköy Sedat Çakır Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen festivalde, Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu folklor gösterisi, Vadili Gençlik Merkezi (VAGEM) Dans Grubu gösterileri, Yakın Doğu Üniversitesi Dans Grubu gösterileri, Değirmenlik Belediye Orkestrası müzik dinletisi, SECDER dans gösterileri sahne alırken, gece ülkenin sevilen sanatçılarından Ahmet Evan’ın konseri ile son buldu.

Festivalin açılışında, Gaziköy Çevreve Kültür Derneği Başkanı Özgün Topkayalı, Gaziköy Muhtarı Muhittin Miralay, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ve Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre konuşma yaptı.

Ardından stantlarda pişirilen bidda badadez ikramları yapıldı, teşekkür plaketleri verildi.

Son Güncelleme: 30.08.2019 13:55
Anahtar Kelimeler:
Bidda Badadez Festivali
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