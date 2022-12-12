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Bican: Kadınların daha çok sosyalleşebileceği alanlar yaratacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı Osman Bican, kadınların çalışma yaşamına aktif katılımını desteklemek amacıyla, özellikle düşük gelirli yurttaşların faydalanabileceği belediye kreşini yeniden hizmete koyacaklarını söyledi.

12 Aralık 2022 Pazartesi 10:11
Bican: Kadınların daha çok sosyalleşebileceği alanlar yaratacağız

Aydınköy Kadın Kursu’nu ziyaret ederek, kadınların el emeği göz nuru el işlerini yerinde gören ve inceleyen Bican, kadınların ekonomik yaşamda daha çok yer almasını istediklerini, bunun için de projeler geliştirdiklerini belirtti. Bican, “Evde veya kurslarda el işi yapan, üretime meraklı kadınların el emeği ürünlerini satışa çıkarıp, gelir elde edebilmesini sağlamak için ‘kadın emeği pazarı’ kurmayı planlıyoruz” dedi. Bican, kadınların daha çok sosyalleşebileceği, becerilerini geliştirebileceği alanların artırılıp geliştirilmesinin de önemine değindi.

“MAHALLE KÜTÜPHANELERİ KURACAĞIZ”

CTP Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı Bican, belediyelerin temel görevlerinin yanı sıra halkın mutluluğu için de yapması gereken faaliyetler olduğuna değindi.  Bican, bu kapsamda halk meclisleri, esnaf gezileri düzenleyip, mahalle kütüphaneleri kurarak toplumun sosyalleşmesine katkı sağlayacaklarını belirtti. Bican, toplumu yönlendirmenin de başlıca görevleri arasında yer aldığına inandıklarını ifade ederek toplumun çeşitli kesimlerine yönelik danışmanlık hizmeti vereceklerini, halkın sorunlarını ne şekilde ve hangi kurumlar aracılığıyla çözebileceklerine yönelik yardımda bulunacaklarını söyledi.

Kaynak: Demokrat

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