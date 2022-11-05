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Bican: Değişim artık kaçınılmaz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi, bu sabah Güzelyurt Çarşısı’nda Belediye Başkan adayı Osman Bican’ın da katıldığı bir yürüyüş düzenledi.

05 Kasım 2022 Cumartesi 16:44
Bican: Değişim artık kaçınılmaz

 Bando takımının öncülük ettiği kortej yürüyüşü, Güzelyurt Terminal Çemberi’nden başladı ve Güzelyurt Doğa ve Arkeoloji Müzesi önünde sona erdi. Bölge halkının ve esnafın yoğun ilgi gösterdiği Osman Bican, kentte değişim rüzgarının esmeye başladığını ifade etti. Bican için düzenlenen yürüyüşe, Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile çok sayıda partili ve yurttaş katıldı. Bayraklar ve bando takımıyla coşkunun doruklara ulaştığı yürüyüşte, çok sayıda Güzelyurtlu Osman Bican’la fotoğraf çektirdi.

BİCAN: DEĞİŞİM ARTIK KAÇINILMAZ
Yürüyüş esnasında açıklamalarda bulunan CTP Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican, kentte değişimin artık kaçınılmaz olduğunu, Güzelyurt halkının da bu değişimi yüksek sesle talep ettiğini vurguladı. Ortaya koydukları vizyonu Güzelyurt ve tüm bölge halkı birlikte çizdiklerini dile getiren Osman Bican, daha yaşanabilir bir Güzelyurt ve köylere eşit hizmet sağlamak için kolları sıvadıklarını ifade etti.

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