Bıçaklı: “Zamları geri çekin”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, hükümetin, alım gücünü artıracak tedbirler alması ve asgari ücreti bir an önce günün koşullarına uygun olarak belirleyip 1 Ocaktan itibaren geçerli olacak şekilde uygulamaya koyması gerektiğini kaydetti.

Yazılı açıklama yapan Bıçaklı, dövizinde ciddi şekilde yükselmesi nedeniyle çalışanların, emeklilerin ve özellikle özel sektörde “açlık sınırının altındaki” asgari ücretle çalışanların, ciddi sıkıntılar yaşadığını, pandemiden dolayı on beş binin üzerinde çalışanın, işsiz kaldığını ve evine ekmek götüremediğini belirtti.



Yapılan zamları protesto eden Bıçaklı, hükümetin özellikle son dönemde yaptığı zamları geri çekerek, halkın alım gücünü artıracak tedbirler alması gerektiğini kaydetti.

Bıçaklı, hükümete, asgari ücreti bir an önce günün koşullarına uygun olarak belirleyip 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak şekilde uygulamaya koyma çağrısında bulundu.