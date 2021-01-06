Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
UBP’de mutasyona doğru…
UBP’de mutasyona doğru…
Erkut Şahali gitsin denize atlasın
Erkut Şahali gitsin denize atlasın
YDP’nin en sıcak kışı
YDP’nin en sıcak kışı
Acil Durum Hastanesi’nin işletmesine talibim
Acil Durum Hastanesi’nin işletmesine talibim
banner376

Bıçaklı: “Zamları geri çekin”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, zamları protesto ederek, hükümete son dönemde yapılan zamları geri çekme çağrısında bulundu.

06 Ocak 2021 Çarşamba 12:30
Bıçaklı: “Zamları geri çekin”
banner337
banner351

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, hükümetin, alım gücünü artıracak tedbirler alması ve asgari ücreti bir an önce günün koşullarına uygun olarak belirleyip 1 Ocaktan itibaren geçerli olacak şekilde uygulamaya koyması gerektiğini kaydetti. 
Yazılı açıklama yapan Bıçaklı, dövizinde ciddi şekilde yükselmesi nedeniyle çalışanların, emeklilerin ve özellikle özel sektörde “açlık sınırının altındaki” asgari ücretle çalışanların, ciddi sıkıntılar yaşadığını, pandemiden dolayı on beş binin üzerinde çalışanın, işsiz kaldığını ve evine ekmek götüremediğini belirtti. 

banner341
Bıçaklı, hükümetin ekonomik ve sosyal yardım yapıp, halkın kaybettiği alım gücünü yerine koymak yerine, ilk icraat olarak devletin bütün harçlarına ciddi oranda zam yaparak, alım gücünü daha da aşağılara çektiğini ve insanları açlığa sürüklediğini iddia etti. 
Yapılan zamları protesto eden Bıçaklı, hükümetin özellikle son dönemde yaptığı zamları geri çekerek, halkın alım gücünü artıracak tedbirler alması gerektiğini kaydetti. 
Bıçaklı, hükümete, asgari ücreti bir an önce günün koşullarına uygun olarak belirleyip 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak şekilde uygulamaya koyma çağrısında bulundu. 

banner360
Anahtar Kelimeler:
Arslan BıçaklıZAMLAR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pilli Anadolu Ajansı'na konuştu
Pilli Anadolu Ajansı'na konuştu
Ataoğlu: “Sivil Savunma Teşkilatı, en önemli dayanağımızdır”
Ataoğlu: “Sivil Savunma Teşkilatı, en önemli dayanağımızdır”
2020 Aralık ayı tüketici fiyatları endeksi açıklandı
2020 Aralık ayı tüketici fiyatları endeksi açıklandı
Ümit Öztınç hayatını kaybetti
Ümit Öztınç hayatını kaybetti
KTOEÖS: “Tutarsızsınız, güven vermiyorsunuz”
KTOEÖS: “Tutarsızsınız, güven vermiyorsunuz”
Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk üyeliğine Hakkı Müftüzade atandı
Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk üyeliğine Hakkı Müftüzade atandı
Öğretmenlik sınavlarına gireceklerin dikkatine!
Öğretmenlik sınavlarına gireceklerin dikkatine!
Kovid-19 salgınında son 24 saat
Kovid-19 salgınında son 24 saat
Hava durumu
Hava durumu
UBP’de mutasyona doğru…
UBP’de mutasyona doğru…

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim