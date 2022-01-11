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Bıçaklı: “Türk-sen görev şehitlerini saygıyla anıyoruz”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, trafik kazası sonucu hayatlarını kaybeden eski Türk-Sen Genel Başkanı Necati Taşkın, eski Kamu-Sen Başkanı Erdoğan Sonsal ve eski Yön-Sen Genel Sekreteri Artemel Karal’ı saygıyla andı.

11 Ocak 2022 Salı 11:45
Bıçaklı: “Türk-sen görev şehitlerini saygıyla anıyoruz”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, yaptığı yazılı açıklamada, 3 sendikacının, 12 Ocak 1983’te bir sendikal toplantıya katılmak üzere Gazimağusa’ya giderken, trafik kazası geçirdiklerini hatırlattı.

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Aynı kazada 3 sendikacının da yaralandığını ifade eden Bıçaklı, “Ölenlere Tanrı’dan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı yaşam dileriz” dedi.

Görev şehitlerini her yıl kabirleri başında anma töreni yaparak andıklarını ifade eden Arslan Bıçaklı, pandemi nedeniyle bu yıl tören yapılmayacağını kaydetti.

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Son Güncelleme: 11.01.2022 12:30
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