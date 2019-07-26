Bıçaklı saldırgan aranıyor...

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay saat 23:00 sıralarında, Girne’de Turan Güneş Sokak üzerinde yaşandı.
Kısa isimleri S.A. (E-38), I.T. (E-36) ve M.A. (E-33) olan 3 kişi, aralarında çıkan tartışma sonucu M.I., F.S. (E-29) ve S.A. ile kavga etti. S.A. (E-38) tasarrufundaki bıçakla, M.I.’yı sağ omuz kısmından, F.S.’yi sağ elinden hafif şeklide ve S.A.’yı ise sağ köprücük kemiğinden ağır şekilde yaraladı.
Soruşturmasını sürdüren Polis, olayla ilgili olarak S.A. (E-38), I.T. (E-36) ve M.A.’yı (E-33) arıyor.
Polis, aranan S.A’nın fotoğrafını da paylaştı ve zanlıyı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermelerini istedi.