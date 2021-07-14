Bıçaklı hükümeti suçladı

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, yaptığı yazılı açıklamada, faiz affı kararını eleştirerek, gariban vatandaşlara bile bir TL faiz indirimi yapılmayarak, anında elektriklerinin kesildiğine işaret ederek, “devlet ve devlete bağlı bazı kurumların, belediyelerin borcu olan milyarlarca lira KIB-TEK alacaklarını Bakanlar Kurulu kararı ile affetme kararı alabiliyorlar” dedi.



“KIB-TEK KURUMDUR, ANCAK HAYIR KURUMU DEĞİLDİR”

Bıçaklı, bu gibi kurumların gününde enerji borçlarını ödemedikleri için KIB-TEK’in borçlanmak zorunda kalacağına işaret ederek şöyle devam etti:



Bıçaklı, TÜRK-SEN, EL-SEN ve toplumun büyük bir kısmıyla birlikte KIB-TEK’e sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydetti.

