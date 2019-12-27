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Bıçaklı: “Hükümet İstihdam Destek Merkezi Fonu’ndaki 260 milyon TL'ye el koymak istiyor”

Türk-Sen Genel Başkanı Aslan Bıçaklı, hükümetin İstihdam Destek Merkezi Fonu’nda biriken 260 Milyon TL’ye el koymak istediğini savundu

Bıçaklı: “Hükümet İstihdam Destek Merkezi Fonu’ndaki 260 milyon TL'ye el koymak istiyor”

Türk-Sen Genel Başkanı Aslan Bıçaklı, hükümetin İstihdam Destek Merkezi Fonu’nda biriken 260 Milyon TL’ye el koymak istediğini savundu

27 Aralık 2019 Cuma 10:19
Bıçaklı: “Hükümet İstihdam Destek Merkezi Fonu’ndaki 260 milyon TL'ye el koymak istiyor”

Türk-Sen Genel Başkanı Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, “2010 yılından beridir uygulamada olan İstihdam Destek Merkezi Fonu ile ülkemizdeki gençlerin başka ülkelere göçünü durdurma ve kendi ülkemiz gençlerine istihdam sağlamayı teşvik maksadı ile kurulan ve şu anda bu çerçevede istihdam edilen toplam yılda  60 bin çalışana katkı koyan bu fondan İhtiyat Sandığı Yönetim  Kurulunun hiç bir bilgi ve onayı olmadan İhtiyat Sandığı yasasında ilgili kapsam maddesini hükümet edenler değiştirerek fonda  şu ana kadar biriken 260 milyon TL’ye  el koymak istemektedir” dedi.

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“Türk-Sen olarak böyle bir uygulamanın yapılmasına şiddetle karşı olduğumuzu duyururuz” diyen Bıçaklı, hükümeti bu yanlıştan yada ülke yönetiminden vazgeçmeye çağırdı.

Bıçaklı, bu konunun takipçisi olacağı ve gerekirse yasal haklarını kullanacağının bilinmesini istedi.
 


                                                
            
 

Son Güncelleme: 27.12.2019 13:25
Anahtar Kelimeler:
Aslan Bıçaklı
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