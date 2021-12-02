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Bıçaklı'dan açıklama

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı yazılı açıklama yaptı..

02 Aralık 2021 Perşembe 11:45
Bıçaklı'dan açıklama

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun acilen toplanarak, yeni asgari ücret belirlemesi gerektiğini kaydetti.

Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda sürekli olarak bütün tüketim maddelerine zam yapıldığını ifade ederek, özellikle özel sektörde sendikasız günde 10-12 saat çalıştırılan işçiler ve dar gelirli vatandaşların açlığa mahkûm edildiğini kaydetti.

Bıçaklı, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun acilen toplanıp, son dönemde yapılan zamlar da dikkate alınarak, 4 kişilik bir ailenin yaşamını insanca sürdürebileceği bir ücreti belirlemesi gerektiğini belirtti.

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“YENİ ASGARİ ÜCRET 1 OCAK’TAN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRMELİ”

Arslan Bıçaklı, “Yeni belirlenecek olan asgari ücret 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girmelidir” dedi.

Bıçaklı, “Bugün hükümet olduğunu ve ülkeyi yönettiğini iddia edenler emekçilerin bu önemli sorununa çözüm bulmamaları halinde ilk seçimde emekçiler sandıkta bunun hesabını sormalıdır” ifadelerini kullandı. 

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Son Güncelleme: 02.12.2021 12:45
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