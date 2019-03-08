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Beylerbeyi Inner Wheel Kulübü, Nilgün Belgün’ün Katılımıyla Emekçi Kadınlar Günü Etkinliği Düzenledi

Lefkoşa, 8 Mart 19 : Beylerbeyi Inner Wheel Kulübü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Türkiye’nin sevilen sanatçılardan tiyatro ve müzikal oyuncusu Nilgün Belgün’ü konuk etti.

Beylerbeyi Inner Wheel Kulübü, Nilgün Belgün’ün Katılımıyla Emekçi Kadınlar Günü Etkinliği Düzenledi

Lefkoşa, 8 Mart 19 : Beylerbeyi Inner Wheel Kulübü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Türkiye’nin sevilen sanatçılardan tiyatro ve müzikal oyuncusu Nilgün Belgün’ü konuk etti.

08 Mart 2019 Cuma 15:59
Beylerbeyi Inner Wheel Kulübü, Nilgün Belgün’ün Katılımıyla Emekçi Kadınlar Günü Etkinliği Düzenledi


Lefkoşa, 8 Mart 19 : Beylerbeyi Inner Wheel Kulübü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Türkiye’nin sevilen sanatçılardan tiyatro ve müzikal oyuncusu Nilgün Belgün’ü konuk etti.
Beylerbeyi Inner Wheel Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, Nilgün Belgün’ün YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde sergilediği “Aşk ve Komedi” adlı oyununa Beylerbeyi Inner Wheel Kulübü üyeleri ve sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.
Etkinliği Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, bazı milletvekilleri, Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve çok sayıda sanatsever izledi.
TATAR: “GELİR SAĞLIK OCAĞI PROJESİNE”
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Beylerbeyi Inner Wheel Kulubü Başkanı Sibel Tatar, geceden elde edilecek gelirle Lefkoşa Surlariçi’nde sağlık ocağı projesine katkıda bulunulacağını vurgulayarak, katılımcılara teşekkür etti.
(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI

 

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