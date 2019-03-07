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Beylerbeyi Inner Wheel’in Konuğu Ayşe Kulin Oldu

Lefkoşa, 7 Mart 19 : Beylerbeyi Inner Wheel Kulübü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü haftasında imza ve söyleyişi günü düzenledi. 

Beylerbeyi Inner Wheel’in Konuğu Ayşe Kulin Oldu

Lefkoşa, 7 Mart 19 : Beylerbeyi Inner Wheel Kulübü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü haftasında imza ve söyleyişi günü düzenledi. 

07 Mart 2019 Perşembe 17:10
Beylerbeyi Inner Wheel’in Konuğu Ayşe Kulin Oldu

Lefkoşa, 7 Mart 19 : Beylerbeyi Inner Wheel Kulübü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü haftasında imza ve söyleyişi günü düzenledi. 

Verilen bilgiye göre, Beylerbeyi Inner Wheel Kulübünün konuğu, kaleme aldığı biyografik eserleri ve romanlarıyla tanınan “Adı Aylin” ve “Köprü” gibi eserlere imza atan Ayşe Kulin oldu.

Girne Merit Royal Premium Otelde düzenlenen söyleşiye Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, milletvekilleri Gülşah Sanver Manavoğlu, İzlem Gürçağ, Jale Refik Rogers de katıldı.

TATAR

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Beylerbeyi Inner Wheel Kulübü başkanı Sibel Tatar etkinlikten elde edilen gelirle Kuzey Kıbrıs’ın, KKTC öncesi ve sonrasında meslek hayatında öncü olmuş kadınların başarı öykülerinin yazılacağı bir kitap projesinin hayata geçeceğini söyledi.

Tatar, Kuzey Kıbrıs’a arşiv olabilecek, çocuklara, genç kızlara örnek teşkil edecek ve onları motive edecek bu çalışmanın gelecek 8 Mart’tan önce raflarda yerini alacağını ifade etti.

KULİN

Açıklamaya göre, etkinlikte sevenlerine esas çıkışının “Adı Aylin” kitabıyla olduğunu anlatan yazar Ayşe Kulin ise rahmetli Vali Recep Yazıcıoğlu’nun yaptırdığı köprünün hikayesini kaleme aldığı kitabı için de “iyi ki yazdım” ifadelerini kullandı.

200’ü aşkın üye ve konuğun katılım sağladığı söyleşide katılımcılar kitaplarını Ayşe Kulin’e imzalattı.

(RU/ÖK)  FOTOĞRAFLI

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