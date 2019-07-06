Beykoz’dan İskele Belediyesi’ne Ziyaret...

Lefkoşa, 6 Temmuz 19 : 51. Geleneksel İskele Festivali kapsamında İskele’ye gelen kardeş şehir Beykoz Belediyesi’nin Başkan Yardımcısı Manolya Demirören Tekin, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.

İskele Festivali’nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Tekin, uluslararası alanda kendisine yer bulan festivalden dolayı Sadıkoğlu ve ekibini tebrik etti.

İskele Belediyesi açıklamasına göre, Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Manolya Demirören Tekin’e, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaretinde Beykoz Belediyesi Meclis Üyeleri Gaye Zayif, Gül Biçer, Bahar Doğru ve Gülay Demirel de eşlik etti. Ziyarette İskele Belediyesi Meclis Üyesi Huriye Kaşer ile Halil Dericioğlu da hazır bulundu.

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