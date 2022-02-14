Beyköy atış ve tatbikat alanında topçu atışları yapılacak

28 ŞUBAT-14 MART ARASI BAZI BÖLGELERDE BULUNMANIN TEHLİKELİ VE YASAK OLDUĞU BELİRTİLDİ
Beyköy Atış ve Tatbikat Alanında topçu atışları icra edileceğinden atışların yapılacağı gün ve saatlerde bazı bölgelerde can ve mal güvenliğinin risk altında olacağı bildirildi.
Açıklamada ayrıca atışların tamamlanmasının ardından 15-18 Mart tarihleri arası söz konusu bölgelerde patlamayan mühimmatların arama ve imha işleminin devam edeceği, bu nedenle bölgede veya bölgeye komşu yöre halkının, serbest giriş tebligatı yapılana kadar bölgeye giremeyeceği duyuruldu
Son Güncelleme: 14.02.2022 09:50