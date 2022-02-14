Beyköy atış ve tatbikat alanında topçu atışları yapılacak

28 ŞUBAT-14 MART ARASI BAZI BÖLGELERDE BULUNMANIN TEHLİKELİ VE YASAK OLDUĞU BELİRTİLDİ

Beyköy Atış ve Tatbikat Alanında topçu atışları icra edileceğinden atışların yapılacağı gün ve saatlerde bazı bölgelerde can ve mal güvenliğinin risk altında olacağı bildirildi.



28. Topçu Alay Komutanlığından yapılan açıklamada, batıda Beyköy-Değirmenlik-Levent Taş Ocağı hattı, Doğuda Yeniceköy-Kalavaç (1 km. batısı)- Orman İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, kuzeyde Beşparmak Dağları-Alevkayası Yolu- Orman İşletmeleri Bölge Müdürüğü hattıyla, güneyde Yeniceköy-Kornalıtepe-Beyköy hattı bölgelerinin 28 Şubat – 14 Mart 07.30-18.00 saatleri arası yasak bölge ilan edildiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca atışların tamamlanmasının ardından 15-18 Mart tarihleri arası söz konusu bölgelerde patlamayan mühimmatların arama ve imha işleminin devam edeceği, bu nedenle bölgede veya bölgeye komşu yöre halkının, serbest giriş tebligatı yapılana kadar bölgeye giremeyeceği duyuruldu