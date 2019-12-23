Beyköy atış alanındaki eğitimler başladı

Beyköy atış alanında Cuma gününe kadar sürecek atış eğitimlerinin bu sabah başladığını bildiren Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, atış alanı ve çevresinde bulunmanın tehlikeli ve yasak olduğunu yineledi.
Son Güncelleme: 23.12.2019 13:27
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, atış alanı ve çevresinde bulunmanın tehlikeli ve yasak olduğunu yineledi.
Beyköy atış alanında Cuma gününe kadar sürecek atış eğitimlerinin bu sabah başladığını bildiren Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, atış alanı ve çevresinde bulunmanın tehlikeli ve yasak olduğunu yineledi.