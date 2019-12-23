Beyköy atış alanındaki eğitimler başladı

Beyköy atış alanında Cuma gününe kadar sürecek atış eğitimlerinin bu sabah başladığını bildiren Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, atış alanı ve çevresinde bulunmanın tehlikeli ve yasak olduğunu yineledi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, 08.00-18.00 saatleri arasında icra edilecek atış eğitimleri sırasında, Beyköy atış alanları ve çevresinde bulunmak tehlikeli ve yasak olduğu vurgulandı.