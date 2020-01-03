Beyköy atış alanında, 6-17 Ocak tarihleri ve 08.00 ile 18.00 saatleri arasında atış eğitimleri icra edileceği bildirildi.
Beyköy atış alanında atış eğitimleri yapılacak
Beyköy atış alanında, 6-17 Ocak tarihleri ve 08.00 ile 18.00 saatleri arasında atış eğitimleri icra edileceği bildirildi.
03 Ocak 2020 Cuma 09:58
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Anılan tarihlerde ve atış eğitimleri sonrasında söz konusu atış alanları ve çevresinde bulunmak can ve mal güvenliği açısından tehlikeli ve yasaktır.” ifadeleri kullanıldı.
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