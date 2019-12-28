banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 10°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113684
ALTIN
289.458
DOLAR
5.9525
STERLİN
7.7923
EURO
6.6449
Hava durumu
HAVA DURUMU
Böyle suç çetesi görülmedi!
BÖYLE SUÇ ÇETESİ GÖRÜLMEDİ!
İçki hırsızlığı
İÇKİ HIRSIZLIĞI
Dükkan açma ve hırsızlık
GİRNE'DE HIRSIZLIK
Flaş Haber
Döne Şah hayatını kaybetti
Kapat

Beyarmudu'nda araç içinde kaçak gıda!

Bir kişi tutuklandı.

Beyarmudu'nda araç içinde kaçak gıda!

Bir kişi tutuklandı.

28 Aralık 2019 Cumartesi 04:54
Beyarmudu'nda araç içinde kaçak gıda!

Beyarmudu'nda bugün bir araçta, gümrüğe beyan edilmemiş çok sayıda ve miktarda gıda ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, peynir, sirke, sos, lavaş, kraker, mantar gibi ürünlerden oluşan gümrüksüz gıdalar, Beyarmudu’nda Y.T.'nin (E-46) kullanımındaki araçta ele geçirildi.

Polis açıklamasına göre, Y.T. tutuklandı ve hakkında soruşturma başlatıldı.

banner317
Ele geçirilen gümrüğe beyan edilmemiş gıdalar şöyle açıklandı:

"20 Olden Burger (5-6 kg), 2 Japon sirkesi (2 tane 10 litre), 144 Tabasko biber sosu, 300 Prawn kraker, 60 Goodbury Hindistan cevizi sosu, 18 Borion meyve püresi, 10 Forgio pizza peyniri (10x1 kg), 4 cheddar peynir (4x20 kg), 11 Oldenburger peynir (11x12 kg), 36 Edamer peynir (36x9 kg), 28 Chefwilliam peynir (28x3 kg), 24 masala sosu pataks, 24 Tobiko vasabi sosu (24x500 gram), 12 Albiero peynir (12x5 kg), 12 Flour Tortilo lavaş (12x1-2 kg), 17 Wins Brand karides krakeri (17x2 kg), 50 No 1 Handrant kurutulmuş mantar, 150 sataku yemek sosu."

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bahse konu şahıs tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Son Güncelleme: 28.12.2019 08:10
Anahtar Kelimeler:
Kaçak GıdaBeyarmudu Kaçak Gıda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava durumu
Hava durumu
Bakan Oğuz Çiçek Hastalığı şüphesi olan bölgede incelemelerde bulundu
Bakan Oğuz Çiçek Hastalığı şüphesi olan bölgede incelemelerde bulundu
Hür İş: “İDM fonunda biriken paranın büyük bir kısmına el konulmak istenmesinden rahatsızlık duyuyoruz”
Hür İş: “İDM fonunda biriken paranın büyük bir kısmına el konulmak istenmesinden rahatsızlık duyuyoruz”
Planlı Gelişim İnsiyatifi ve Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu İmar Planı hakkında açıklama yaptı
Planlı Gelişim İnsiyatifi ve Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu İmar Planı hakkında açıklama yaptı
Yangında hayatını kaybeden Hughes’in otopsisi tamamlandı
Yangında hayatını kaybeden Hughes’in otopsisi tamamlandı
Süt Ürünleri İmalatcıları Birliği süt zammını eleştirdi
Süt Ürünleri İmalatcıları Birliği süt zammını eleştirdi
Doğu Türkistan sürgün hükümeti yetkilileri başkan İsmail Arter’i ziyaret etti
Doğu Türkistan sürgün hükümeti yetkilileri başkan İsmail Arter’i ziyaret etti
Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı
Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı
Yüksek Öğretimde Kalite Konferansı
Yüksek Öğretimde Kalite Konferansı
Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi Asfalt Yama Ve Drenaj Sisteminin Temizlenmesi Projesi İçin İmzalar Atıldı
Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi Asfalt Yama Ve Drenaj Sisteminin Temizlenmesi Projesi İçin İmzalar Atıldı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim