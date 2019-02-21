Beyarmudu Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Kepez’de Konser Verecek

Lefkoşa, 21 Şubat 19 : Beyarmudu Belediyesi Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu Kepez’de konser verecek.

Antalya Kepez Belediyesi ile kardeş belediye olan Beyarmudu Belediyesi’nin Türk Sanat Müziği Korosu, Neşet Ertaş Sivil Toplum Kuruluşları Merkezi’de (STK) 23 Şubat Cumartesi akşamı sahne alacak.

Verilen bilgiye göre, Kepez Belediyesi’nin organizasyonuyla, Şef Ersin Tünay yönetiminde gerçekleştirilecek “Gönülden Gönüle” konserine Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de katılacak.

(RÇ/FEZ)