Beyarmudu'nda Ev Yangını

10.12.2022 tarihinde, saat 23:40 sıralarında, Beyarmudu'nda, Mehmet VAİZ'e ait

ikametgahın yatak odası içerisinde, yanmakta olan elektrikli sobanın önüne yastığın düşmesi ve

alev alması sonucu yangın meydana geldi. Yangın çevre sakinleri ve itfaiye ekiplerinin

müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonucu yatak odası içerisinde bulunan muhtelif eşyalar

yanarak zarar görürken, dumandan etkilenen ev sakini iki kişi tedbir amaçlı olarak Gazimağusa

Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alınmışladır.

soruşturma devam etmektedir.