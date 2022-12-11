Beyarmudu'nda Ev Yangını

10.12.2022 tarihinde, saat 23:40 sıralarında, Beyarmudu'nda, Mehmet VAİZ'e ait
ikametgahın yatak odası içerisinde, yanmakta olan elektrikli sobanın önüne yastığın düşmesi ve
alev alması sonucu yangın meydana geldi. Yangın çevre sakinleri ve itfaiye ekiplerinin
müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonucu yatak odası içerisinde bulunan muhtelif eşyalar
yanarak zarar görürken, dumandan etkilenen ev sakini iki kişi tedbir amaçlı olarak Gazimağusa
Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alınmışladır.
soruşturma devam etmektedir.
10.12.2022 tarihinde, saat 23:40 sıralarında, Beyarmudu'nda, Mehmet VAİZ'e ait