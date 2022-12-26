Beyarmudu Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçim sonuçları açıklanmaya devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan sonuçlara göre Beyarmudu Belediyesi'nde UBP 3, CTP 2, YDP 1, DP 1, TDP 1 meclis üyesi çıkardı.

Oy oranları şöyle:

“UBP yüzde 35.34, CTP yüzde 23.22, YDP yüzde 16.18, DP yüzde 14.15, TDP yüzde 11.11”

Kazanan isimler aldıkları oy sırasına göre ise şöyle:

“UBP: Ahmet Zort, Mustafa Dostbilen, Hasan Yahya

CTP: İsmet Mehmeteminoğulları, Mehmet Oduncuoğlu

YDP: Yusuf Keleş

DP: Sertaç Çiftci

TDP: Günay Erçika