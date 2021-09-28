Beton mikseri devrildi

Lapta Başpınar’da, beton mikseri 1 metre yüksekliğindeki toprak zemine devrildi. Olayda yaralanan olmadı.
Polisten verilen bilgiye göre, saat 16:00 sıralarında meydana gelen kaza, yapımı devam eden bir inşaata beton dökmek için giden Yusuf Hamrayev (E-48)'in kullanımındaki HG 367 plakalı beton mikseri ile yokuş aşağıya geri geri gittiği esnada muhtemelen frenlerinin boşalması sonucu 1 metre yüksekliğindeki toprak zemine devrilmesi sonucu yaşandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.