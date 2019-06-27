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Beşparmaklardaki Yangın Felaketi Üzerinden 24 Yıl Geçti... 5 Bin 800\'ü Orman Alanı, Toplam 8 Bin Hektarlık Alan Yanmıştı

“O YILLARDA DAİRE YETERSİZDİ… ORMAN DAİRESİ GÜÇLENDİRİLDİ”

Beşparmaklardaki Yangın Felaketi Üzerinden 24 Yıl Geçti... 5 Bin 800\'ü Orman Alanı, Toplam 8 Bin Hektarlık Alan Yanmıştı

“O YILLARDA DAİRE YETERSİZDİ… ORMAN DAİRESİ GÜÇLENDİRİLDİ”

27 Haziran 2019 Perşembe 11:21
Beşparmaklardaki Yangın Felaketi Üzerinden 24 Yıl Geçti... 5 Bin 800\'ü Orman Alanı, Toplam 8 Bin Hektarlık Alan Yanmıştı

“O YILLARDA DAİRE YETERSİZDİ… ORMAN DAİRESİ GÜÇLENDİRİLDİ”

Lefkoşa, 27 Haziran 19 : Beşparmak Dağları’nda çıkan ve 2 gün boyunca devam eden yangın felaketinin üzerinden 24 yıl geçti. 27 Haziran 1995 tarihinde Beşparmak dağlarının batısında Malatya köyü yakınlarında başlayıp, 29 Haziran 1995 tarihine kadar süren büyük orman yangını, batıdan doğuya doğru 25 km. uzunlukta ve 5-6 km genişlikte bir alanda etkili olmuştu.

Orman Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bu büyük yangın felaketi sonucunda, 5 bin 803 hektar orman alanı ve 2 bin 266 hektar tarım alanı olmak üzere, toplamda 8 bin 69 hektar alanın tamamen yandığı hatırlatıldı.

“O YILLARDA DAİRE YETERSİZDİ”

Konuyla ilgili Orman Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “O yıllarda Dairemiz, gerek ekipman gerekse personel sayısı olarak çok yetersizdi” denilerek, 1995 yangınının, Dairenin bugünkü durumuna gelmesi açısından bir dönüm noktası olduğuna işaret edildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Yangın sonrası fon oluşturulmuş, Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere, çeşitli kurumlardan dairemize pek çok yardım yapılmıştır. Yangın gözetleme kuleleri inşa edilmiş, yangın söndürme araçları alınmış ve personel sayısı artırılmıştır.”

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“ORMAN DAİRESİ GÜÇLENDİRİLDİ”

“Günümüze güçlenerek gelen Dairemizde, şu anda arazözler, ilk müdahale araçları, dozerler, greyderler, traktörler bulunmaktadır” ifadelerine yer verilen açıklama şöyle sürdü:

“Ülkemiz genelinde 13 ayrı noktada orman yangınlarını anında tespit edip haber vermek amacıyla yangın gözetleme kuleleri yer almaktadır. Bunun yansıra, 11 ayrı noktada her yıl yaz döneminde mevsimlik işçi olarak 125 kişiden oluşan yangın ilk müdahale ekipleri, 24 saat esasına göre görev yapmaktadır. 

Bu yıl 6 tanesi devlet ormanlarında olmak üzere, toplam 11 yangına müdahale edilmiş ve yangınlar büyümeden kontrol altına alınmıştı.”

“RÜZGARLI GÜNLERDE HER ZAMANKİNDEN DİKKATLİ OLUNMALI”

Ülkede orman yangını felaketinin tekrar yaşanmaması için vatandaşlardan yangınlara karşı duyarlı olmaları istenen açıklamada, belirlenen alanlar dışında ateş yakılmaması ve özellikle rüzgarlı günlerde her zamankinden daha dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı.

(DOĞ/ÖK)

 

                                                                                                        

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