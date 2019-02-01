Beşparmak Düşünce Grubu Olağan Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

Lefkoşa, 01 Şubat 19 : Beşparmak Düşünce Grubu, olağan genel kurulunu Lefkoşa’da gerçekleştirdi. Genel kurulda faaliyet raporunu Prof.Dr.Salih Saner tarafından okunmasının ardından mali raporun onaylandı.

Genel kurulda Beşparmak Grubunun yeni yönetimi de oluşturuldu. Grup üyeleri yaptıkları konuşmalarda başta Kıbrıs sorunu olmak üzere hem iç hemde dış konularla ilgili grubun çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Beşparmak Grubu’nun yeni yönetimi, genel kurulda oy birliğiyle şu şekilde oluşturuldu:

Koordinatör: Hasibe Şahoğlu

Yazman Koordinatör: Alişan Şan

Sayman Koordinatör: Yalçın H. Vehit

Dış İlişkiler Koordinatörü: Kerem Hassan

Türkiye ile İlişkiler Koordinatörü: Dr. Rafet Akgünay

Medya Koordinatörleri: Mert Özdeş ve Muharrem Özdemir.

Sponsorluk Koordinatörü: Cahit Atasoy

Akademi Dünyasıyla İlişkiler Koordinatörü: Prof. Dr. Salih Saner

Denetleme Kurulu: Hasan Emirali ve Ekrem Ural

Disiplin Kurulu: Hakkı Atun, İsmail Bozkurt, M.Ergun Olgun ve Soner Vehbi

(FG)