banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98987
ALTIN
276.754
DOLAR
5.7143
STERLİN
7.0199
EURO
6.3121
İzinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı
GİRNE'DE 3 KİŞİ TUTUKLANDI
Ercan'da 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı
ERCAN’DAN ÇIKAMADI!
Hava durumu
HAVA DURUMU
Marketten hırsızlık
MARKETTEN HIRSIZLIK
banner306
Flaş Haber
Bulut Akacan'a bir şok daha!
Kapat

Beşparmak Kültür Sanat günleri başladı

Çatalköy Belediyesinin bu yıl 10’uncusunu düzenlediği geleneksel Beşparmak Kültür Sanat Günleri başladı.

Beşparmak Kültür Sanat günleri başladı

Çatalköy Belediyesinin bu yıl 10’uncusunu düzenlediği geleneksel Beşparmak Kültür Sanat Günleri başladı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 08:33
Beşparmak Kültür Sanat günleri başladı

Çatalköy Belediyesinin bu yıl 10’uncusunu düzenlediği geleneksel Beşparmak Kültür Sanat Günleri başladı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı’yla birlikte yer aldığı Beşparmak Kültür Sanat Günleri açılış töreninde yaptığı konuşmada, etkinliğin açılışında bu yıl yine bölge halkıyla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Yerel yönetimlerin her geçen gün kültür sanat alanında güzellikler yarattığını kaydeden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Çatalköy’ü bir kültür sanat merkezi haline dönüştürmesinden ötürü Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu’nu kutladı.

“YEREL YÖNETİMLERE YARDIM ETMEK; HALKA YARDIM ETMEK DEMEKTİR”

banner317
“Belediyelerin büyük sıkıntıları olduğunu biliyorum” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, halka en yakın örgütlerin belediyeler ve muhtarlıklar olduğunu kaydederek şunları ifade etti:

“Halka hizmetin yolunu açmak, en başta merkezi hükümetlerin görevidir. Belediyelerin sorunlarına ne kadar fazla eğilirsek merkezi hükümetin dertleri de aslında o kadar azalır. Yerel yönetimlere bir bütün olarak yardım etmek; halka yardım etmek demektir. Yerel yönetimler, halka hizmetin aracıdır.”

“KÜLTÜR SANAT ALANINDA VERİLEN HİZMETLER ÇOK DEĞERLİDİR”

Yerel yönetimlerin hizmetinin sadece çöp toplamaktan ibaret olmadığını, kültür sanat alanında verilen hizmetlerin çok değerli olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Akıncı, Çatalköy Belediyesinin kültür sanat bağlamında üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdiğine vurgu yaptı.

Çatalköy Belediyesinin çalışmalarının başarıyla devam etmesi temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Beşparmak Kültür Sanat Günleri’nin gerçekleşmesine katkı koyanları ve etkinliğe ilgi gösteren bölge halkını “can-ı gönülden” tebrik etti.

Son Güncelleme: 07.09.2019 11:49
Anahtar Kelimeler:
Beşparmak Kültür Sanat Günleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Akıncı siyasi partileri bilgilendiriyor
Cumhurbaşkanı Akıncı siyasi partileri bilgilendiriyor
Kiralık araçlara yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi
Kiralık araçlara yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi
YDP'den kabloyla elektrik açıklaması...
YDP'den kabloyla elektrik açıklaması...
Ercan'da kamu taşıma araçları ve kiralık araçlara denetim...
Ercan'da kamu taşıma araçları ve kiralık araçlara denetim...
Hava durumu
Hava durumu
Hükümet ile El-Sen uzlaştı
Hükümet ile El-Sen uzlaştı
Kamyon damperi elektrik tellerine çarptı, şoför yaralandı
Kamyon damperi elektrik tellerine çarptı, şoför yaralandı
Akıncı: “Görüşmelerin esas amacı olan referans kavramlarını tamamladık diyecek noktada değiliz”
Akıncı: “Görüşmelerin esas amacı olan referans kavramlarını tamamladık diyecek noktada değiliz”
Lute: “Süreç devam ediyor”
Lute: “Süreç devam ediyor”
Lute’un Akıncı ve Anastasiadis için düzenlediği resepsiyon sona erdi
Lute’un Akıncı ve Anastasiadis için düzenlediği resepsiyon sona erdi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim