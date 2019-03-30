Beşparmak Düşünce Grubu İngiltere Başbakanı Theresa May'e mektup gönderdi

Beşparmak Grubu, İngiltere Başbakanı Theresa May'e mektup gönderdi.

Kuruluşun Dışişleri Koordinatörü Kerem Hasan tarafından Londra'da 10 Downing Street adresindeki Başbakanlık yetkililerine teslim edilen mektup, Grubun Genel Koordinatörü Hasibe Şahoğlu imzasını taşıyor.

Beşparmak Grubu’ndan yapılan açıklamaya göre, mektupta, adada iki toplumlu, iki kesimli federal bir yapı oluşturulmasına yönelik olarak Kıbrıs Türk tarafının yıllardır samimi çaba gösterdiğine işaret edildikten sonra, BM Genel Sekreteri'nin İyi Niyet Görevi çerçevesinde gösterilen bu çabaların Kıbrıs Rum tarafının retçi tutumu yüzünden başarısızlıkla sonuçlandığı anlatıldı.

Buna örnek olarak 2004 yılında Rum halkının yüzde 76 oranındaki olumsuz oyuyla reddedilen Annan Planı ve en son örnek olarak da 2017'de Crans-Montana'daki başarısızlık gösterilen mektupta, Crans-Montana'daki çöküşten sonra tarafların tüm öneri ve parametrelerin geri çekildiğine dair açıklamlarına atıfla, Genel Sekreter'in taraflara geri döndükten sonra bir düşünme/değerlendirme sürecine girmeleri ve nasıl ilerlenebileceği konusunda yeni ve yaratıcı fikirlerle ortaya çıkmaları tavsiyesinde bulunduğu hatırlatıldı.

Bu çerçevede, Beşparmak Düşünce Grubu'nun mevcut kalıplar dışında düşünme zamanının geldiğine, iki Devletli çözüm, medeni ayrılık/boşanma gibi alternatiflerin gündeme gelmesi gerektiğine inandığı vurgulanan mektup, on yıllardır izolasyon ve kısıtlamalar altında tutulan Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitlik ve eşit ortaklığa dayalı federal bir uzlaşının mümkün olmadığının tecrübeyle kanıtlandığı ifade edildi.

Mektupta, Kıbrıs Rum tarafının ada etrafındaki tek yanlı ve provakatif hidrokarbon faaliyetlerine de değinildi ve tüm bu hareketlerin Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıslı Türklerle yetki ve refah paylaşımından ne kadar uzak olduğunu gösterdiğine işaret edildi.

Son yapılan bir ankette, mevcut koşullarda Kıbrıs Türk halkının yüzde 68'lik bir oranla federal bir çözüme veya bunun gerçekleşeceğine inanmadığının ortaya çıktığı da belirtilerek, ABD Kongresi Araştırma Servisi'nin hazırladığı ve Kıbrıs görüşme sürecinin detaylı bir şekilde anlatıldığı "Kıbrıs'ta çözüm bir hayal" başlıklı son rapora da değinildi.

Raporun İngiltere eski Dışişleri Bakanı Jack Straw'a atıfla, "Bir gerçek var ki hiçbir Kıbrıslı Rum lider kendi seçmenini herhangi bir anlaşmaya ikna edemeyecektir. Güney statükodan rahattır" dediğine işaret edilen mektupta, izolasyonların kalkması konusunda AB Komisyonu'nun 26 Nisan 2004'te aldığı karara değiniliyor ve Kıbrıs'la özel bağları bulunan Birleşik Kırallık'ın bir Garantör ülke olarak bu konudaki sorumlulukları hatırlatılarak, bu bağlamda, İngiltere ve KKTC'deki Ercan Havaalanı arasındaki uçuşlarda karşılaşılan engellerin kaldırılmasının hem Kıbrıslı Türk hem de İngiliz vatandaşlarıyla diğer yolcuların insan haklarına saygının bir gereği olduğuna işaret edildi. Bunun Rum tarafını daha yapıcı bir tutum sergilemesi konusunda motive edebileceğinden de bahsedildi.

