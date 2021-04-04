Beşparmak Dağlarını Işıklandırma Derneği “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisini hazırlayanlara teşekkür etti

Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği “Bir Zamanlar Kıbrıs”‘ın bir belgesel değil dizi olduğunu kaydetti ve diziyi hazırlayanlara teşekkür etti.

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bu film ne hayal nede masaldır Kıbrıs Türklerinin yaşadığı olaylardır. Yaşananları unutanlar veya bilmeyenler içindir. Geçmişini bilmeyenler geleceğine yön veremez” denildi.



