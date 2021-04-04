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Beşparmak Dağlarını Işıklandırma Derneği “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisini hazırlayanlara teşekkür etti

04 Nisan 2021 Pazar 13:00
Beşparmak Dağlarını Işıklandırma Derneği “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisini hazırlayanlara teşekkür etti
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Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği “Bir Zamanlar Kıbrıs”‘ın bir belgesel değil dizi olduğunu kaydetti ve diziyi  hazırlayanlara teşekkür etti.

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada,  “Bu film ne hayal nede masaldır Kıbrıs Türklerinin yaşadığı olaylardır. Yaşananları unutanlar veya bilmeyenler içindir. Geçmişini bilmeyenler geleceğine yön veremez” denildi.

 

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Son Güncelleme: 04.04.2021 14:32
Anahtar Kelimeler:
KktcBir Zamanlar KıbrısBeşparmak Dağları
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