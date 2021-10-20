Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği’nden KTÖS’e eleştiri…

Dernek Başkanı Tanju Müezzinoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada “Günümüzün rekabet koşullarında yüksek kaliteli eğitim Kıbrıs Türkü için olmazsa olmazdır ve hepimiz için daha iyi bir geleceğin teminatıdır. Okullarımızda öğretilen sayısal derslerin yanında sözel dersler de eşit derecede önemlidir” denildi.

“Öğretmenlerimizin verdiği uğraşlar takdire şayandır ve her türlü desteği de hak etmektedir” denilen açıklamada bununla birlikte, “Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yönetimi eğitimde yüksekleri hedefleyen, öğretmenlerin çalışma koşullarını iyileştirme çalışmalarında bulunan ve ülkemizin refahının iyi eğitilmiş nesiller olduğu bilincine sahip olması gereken bir kurum olmaktan enerjisini ziyade ülke menfaatine olmayan siyasi alanlara kaydırmakla” eleştirildi. Açıklamada, öğretmenlerin eğitime, çalışma koşullarına ve ülke çıkarlarına sahip çıkması talep edilirken, siyasetin siyasi partilerde yapılması gerektiği kaydedildi.