Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği’nden 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya eleştiri

Müezzinoğlu, “İsimler aynı, din, dil ve inanç birliği var. Dini günler aynı, milli günler aynı, müzik ve sevilen sanatçılar aynı. Tutulan takımlar aynı. Espri anlayışı aynı. Halk oyunları aynı. Sevinç ve tasa paylaşımı aynı. Kıbrıs Türklerinin hayat damarlarını besleyen onlar. Akıncı neyi kastediyor” dedi.

Akıcı’nın, “Sanal bir dünyada, geçersiz rasyonel olmayan düşüncelerle, matematiksel formüllerle bir dünya kurduğunu” ileri süren Müezzinoğlu, açıklamasında şu ifadelere yerdi:

“Öngördüğü federal sistemde yöneticiler hangi lisanla anlaşacaklar.





