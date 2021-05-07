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Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği: “Haklarımızı sonuna kadar savunacağız”

Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği Başkanı Tanju Müezzinoğlu, “Kıbrıs Türk halkı, Rumlar tarafından silah zoru ile işgal edilen ortak Cumhuriyet’teki haklarını da sonuna kadar savunacaktır” dedi.

07 Mayıs 2021 Cuma 17:45
Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği: “Haklarımızı sonuna kadar savunacağız”
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Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği Başkanı Tanju Müezzinoğlu, “Kıbrıs Türk halkı, Rumlar tarafından silah zoru ile işgal edilen ortak Cumhuriyet’teki haklarını da sonuna kadar savunacaktır” dedi.

Dernek Başkanı Tanju Müezzinoğlu yazılı açıklamasında, birtakım kesimlerin, Kıbrıs meselesi her gündeme geldiğinde, Rum Yönetimi tarafından servis edilen “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportu hususunda gündemi değiştirmek ve halk arasında bölünmeyi derinleştirmek için ellerinden geleni yaptığını savundu.

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Ancak bu çabaların tamamıyla beyhude kalacağını ve Kıbrıs Türk halkının “temcit pilavı” gibi her dönem gündeme getirilen pasaportlar konusu ve diğer ucuz politikalar karşısında dirliğini ve birliğini kaybetmeyeceğini ifade eden Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

“Bilinmelidir ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkmak ile 1960 yılında Kıbrıslı Türklerin de kurucusu olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’ne sahip çıkmanın ana paydası, adadaki Türk varlığını savunmak ve daimi kılmaktır. 1963 yılından 1974 Mutlu Barış Hareketı’na kadar türlü zulme uğrayan Kıbrıs Türk halkı, Rumlar tarafından silah zoruyla işgal edilen ortak Cumhuriyet’teki haklarını da sonuna kadar savunacaktır.

Kıbrıs meselesi adaletli, güvenli ve nihai bir çözüme kavuşana kadar da Türk varlığı her cephede savunulmalıdır. Utanç duyması gereken Kıbrıs Türkleri değil, Kıbrıs Cumhuriyeti şemsiyesi altında beraber yaşarken binlerce Kıbrıs Türkü’nü sinsi bir şekilde katleden Kıbrıs Rumlarıdır. Hal böyle iken, kendi kurduğumuz Cumhuriyet’in gasp edilmesi yetmemiş, üstüne de pasaport sahipleri töhmet altında bırakılmaya çalışılmıştır ancak yine belirtiriz ki, şu anda Rumlar tarafından işgal altında bulunan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu ortağıyız ve gerek KKTC’de gerekse de Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki Türk varlığını sonuna kadar da savunacağız.”

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Son Güncelleme: 07.05.2021 18:22
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