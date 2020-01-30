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Beslenme Bilgi Sistemi uygulama programı tanıtıldı

Lefke Avrupa Üniveritesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından “Beslenme Bilgi Sistemi Uygulamaları” konulu konferans düzenlendi.

Beslenme Bilgi Sistemi uygulama programı tanıtıldı

Lefke Avrupa Üniveritesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından “Beslenme Bilgi Sistemi Uygulamaları” konulu konferans düzenlendi.

30 Ocak 2020 Perşembe 15:17
Beslenme Bilgi Sistemi uygulama programı tanıtıldı

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Beslenme Bilgi Sistemi uygulama programı tanıtıldı

Lefke Avrupa Üniveritesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından “Beslenme Bilgi Sistemi Uygulamaları” konulu konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak, Beslenme Bilgi Sistemi Uzman Danışmanı Turgay Papakçı katıldı. Gerçekleştirilen konferansa Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri büyük ilgi gösterdi.

Beslenme Bilgi Sistemi Programı anlatıldı

Konuşmasında, sistemin çalışması hakkında bilgi veren Papakçı, şu an varolan “BEBİS’in” (Beslenme Bilgi Sistemi Uygulama Programı’nın) bütün Sağlık Bilimleri Fakültesi Diyetisyenlik Bölümü’nde okuyan diyetisyen adayı öğrencilerin el kitabı kadar önemli olduğunu söyledi ve Bebis uygulama programının diyet tavsiyesi, menü planlama, gıda analizi, araştırma ve eğitim ile ilgili çeşitli uygulama alanlarında programı kullananlara kolaylık sağladığının altını çizdi.

BEBİS programı Beslenme ve Diyetetik Bölümü olan bütün fakültelerde ders olarak işleniyor

BEBİS programının bilimsel veri olarak kabul edildiğini ve Türkiye ile KKTC’deki tüm üniversitelerde Beslenme ve Diyetetik Bölümü olan bütün fakültelerde ders olarak işlendiğini belirten Papakçı, öğrencilerin derslerini ve araştırmalarını yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğine ve doğru veri sonuçlarının nasıl elde edilebileceği konularında öğrencilere Beslenme Bilgi Sistemi Uygulama Programı’nın yardımcı olacağını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Beslenme Bilgi SistemiLefke Avrupa Üniveritesi
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