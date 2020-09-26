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Beslenme alışkanlıkları ile kansere savaş açabilirsiniz

26 Eylül 2020 Cumartesi 11:55
Beslenme alışkanlıkları ile kansere savaş açabilirsiniz
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) bünyesinde dispanser hizmetleri veren “Smart Health Life Center” doktorlarından İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Cenkler, beslenme alışkanlıklarının değiştirilerek, kansere karşı alınabilecek önlemleri açıkladı.

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İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Cenkler yaptığı açıklamada, Sağlıklı ve doğru beslenmenin, günümüzün en büyük sorunlarından birisi olan kanser ile savaşmada ve önlemede büyük rol oynadığını belirtti.

Cenkler açıklamasının devamında, kanser hücrelerinin vücuttaki işleyişi ile ilgili açıklamasında ise şunlara değindi;

“Kanser hücreleri oksijensiz ortamda çoğalırken,  normal hücrelerimizden 10 kat daha hızlı çalışıyor ve sürekli şekere ihtiyaç duyarlar. Kansere yakalananların 1 deri 1 kemik kalmasının sebebi bütün yağların şekere dönüşmesi. Normal hücremiz 120 günde ölür ama kanser hücreleri sonsuza kadar yaşar. Kanser hücreleri normal hücrelerin aksine, karbondioksitli ortamlarda çoğalırken, oksijenli ortamda ise ölür. Bunu önlemek için ise, bazı gıdalardan uzaklaşmamız gerekmektedir. Örneğin; ilk olarak şekeri kesmeliyiz. Un ve şekerli mamullerden uzak duracağız. Hiçbir şekilde rafine edilmiş bir yiyecek yiyip içmeyeceğiz. Amerika’da kanser cemiyeti hükümete şöyle bir öneride bulundu ve kabul edildi. İçinde sakarin olan yiyeceklerin kabında şöyle bir ibare var: “Hayvanlarda kansere yol açmıştır.” Yalnız sakarin değil, früktoz ve bütün meyve şekerleri ile light ürünler tehlikelidir. Katkı maddeleri ilave edilmiş raflara girmiş hiçbir yiyeceği yemeyiniz. Uzun ömürlü ürünlerin hepsi için geçerlidir bu durum. Paketlenmiş gıdalar tehlikelidir. Genellikle kansere yakalananlar ömürlerini uzatmak için taş devri diyetini uygulamalıdırlar. Yani oranları dikkate alarak bol meyve ve sebze tüketmek gerekmektedir. Tabi ki meyve ve sebzelerimizi kimyasallardan arındırmak lazım. Bununla ilgili size bir formül önereceğim; bir cam kabın içerisine bir bardak su, bir bardak sirke, bir çay kaşığı karbonat yarım limon sıkıyoruz. Bu karışımın içerisine kullanacağımız sebzeleri yıkayıp daldırıyoruz ve %90’dan fazla kimyasalı arındırmış oluyoruz. Kesinlikle plastik kap olmayacak, cam kap olacak.”

Yapılan çalışmalar gösterdi ki; her gün vücudumuza binlerce kanserojen madde giriyor. Eğer sistemimiz sağlamsa bunları def ediyor. Ama eğer sistemimiz çökerse o kanserle savaşan hücre sayısı azalır ve başımıza bela olur.” dedi.

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