BES’in yılbaşı mesajı…

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, yeni yıl mesajında, emek ve emekçinin sömürülmeye devam ettiği 2019 yılının son günlerinde çalışanların alım gücünün düştüğünü ve ekonomik olarak gerileme yaşadığını ifade etti.
Sendikalar olarak tüm güçleriyle bu sömürü düzenine karşı mücadele ettiklerini ve de etmeye devam edeceklerini kaydeden Yalınkaya, emeği ve emekçinin hakkını korumak için bundan önceki yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da hiç tereddüt etmeden savaşacaklarını vurguladı.
Yalınkaya, şöyle devam etti:
BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, yeni yıl mesajında, emek ve emekçinin sömürülmeye devam ettiği 2019 yılının son günlerinde çalışanların alım gücünün düştüğünü ve ekonomik olarak gerileme yaşadığını ifade etti.