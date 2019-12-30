banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114676
ALTIN
289.120
DOLAR
5.9464
STERLİN
7.8078
EURO
6.6558
Gazimağusa’da hırsızlık
GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK
Süpermarketten hırsızlık
İÇKİ HIRSIZLIĞI
1 ay cezaevine gönderildi
1 AY CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
En çok yağış nereye düştü?
YAĞIŞ MİKTARI
Flaş Haber
Süpermarketten hırsızlık
Kapat

BES’in yılbaşı mesajı…

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) geçen bir yıllık süreçte ülke ve toplum olarak ileriye doğru bir adım dahi atılamadığını, bunun ana nedeninin sistemsizlik ve bu sistemsizliğin mimarı siyasetçiler olduğunu savundu.

BES’in yılbaşı mesajı…

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) geçen bir yıllık süreçte ülke ve toplum olarak ileriye doğru bir adım dahi atılamadığını, bunun ana nedeninin sistemsizlik ve bu sistemsizliğin mimarı siyasetçiler olduğunu savundu.

30 Aralık 2019 Pazartesi 12:15
BES’in yılbaşı mesajı…

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, yeni yıl mesajında, emek ve emekçinin sömürülmeye devam ettiği 2019 yılının son günlerinde çalışanların alım gücünün düştüğünü ve ekonomik olarak gerileme yaşadığını ifade etti.
Sendikalar olarak tüm güçleriyle bu sömürü düzenine karşı mücadele ettiklerini ve de etmeye devam edeceklerini kaydeden Yalınkaya, emeği ve emekçinin hakkını korumak için bundan önceki yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da hiç tereddüt etmeden savaşacaklarını vurguladı.
Yalınkaya, şöyle devam etti:

banner317
“Elbette ki sendika yönetim kurulu adına sizlere çok daha güzel ve olumlu şeyler söylemek isterdim, ancak eğitimden sağlığa her alanda sıkıntılar artmış durumdadır. İnsanlarımız devletin ihmali sonucunda trafik kazalarında hayatlarını kaybetmektedir. İşçinin alım gücü her geçen gün düşmektedir. Biz bu duruma isyan ediyoruz ve değişmesi için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bu vesileyle, başta üyelerimizin olmak üzere tüm halkımızın yeni yılını kutlar, 2020 yılının herkese önce sağlık sonra da mutluluk getirmesini dileriz.”

 

Son Güncelleme: 30.12.2019 15:20
Anahtar Kelimeler:
BES Yeniyıl Mesajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erbatu Construction yeni yıl kutlaması gerçekleştirdi
Erbatu Construction yeni yıl kutlaması gerçekleştirdi
GAÜ Eğitim Fakültesi’nden Kanser Hastalarına Yardım Derneği Yararına, Yeni Yıl Konseri Gerçekleşti
GAÜ Eğitim Fakültesi’nden Kanser Hastalarına Yardım Derneği Yararına, Yeni Yıl Konseri Gerçekleşti
Cumhuriyet Meclisi Toplantısı Tamamlandı
Cumhuriyet Meclisi Toplantısı Tamamlandı
Özçınar: “2020 Belediyelerin Sıkıntılarının Da Dikkate Alınacağı Bir Yıl Olsun”
Özçınar: “2020 Belediyelerin Sıkıntılarının Da Dikkate Alınacağı Bir Yıl Olsun”
Çiftçiler Birliği İle Parates Üreticileri Birliği Derneği İşbirliği Protokolü İmzaladı
Çiftçiler Birliği İle Parates Üreticileri Birliği Derneği İşbirliği Protokolü İmzaladı
Büyükkonuk- Kaplıca anayolu trafiğe kapatıldı
Büyükkonuk- Kaplıca anayolu trafiğe kapatıldı
Haftalık trafik raporu..
Haftalık trafik raporu..
Girne’de yeni yıl Ertan Derya konseriyle karşılanacak
Girne’de yeni yıl Ertan Derya konseriyle karşılanacak
Basın-sen: “En büyük isteğimiz bağımsız bir Kıbrıs için çözüm gelmesidir”
Basın-sen: “En büyük isteğimiz bağımsız bir Kıbrıs için çözüm gelmesidir”
Erhürman Mağusa Sanayi Bölgesi'ndeydi
Erhürman Mağusa Sanayi Bölgesi'ndeydi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim