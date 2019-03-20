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Besim ve Çeler Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret etti

Besim ve Çeler Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret etti

20 Mart 2019 Çarşamba 14:22
Besim ve Çeler Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret etti

Sağlık Bakanı Filiz Besim ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, yaşlılar haftası dolayısıyla Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret etti.

Çeler ve Besim burada yaşlı ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlarla sohbet edip Yaşlılar Haftasını kutladı ve çeşitli hediyeler takdim etti.
BESİM
Sağlık Bakanı Filiz Besim burada yaptığı açıklamada, Kalkanlı Yaşam Evi’nin son günlerde Yaşlılar Haftası dolayısıyla çeşitli yardım örgütleri ve okulları ağırladığını belirterek bu farkındalığın önemine işaret etti.
Bakıma muhtaç ve dezavantajlı bireylere sahip çıkan toplumların kendi geleceğine sahip çıktığının altını çizen Besim, yaşama dokunan iki bakanlık olarak Çalışma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının hasta bakıcı ve refakatçi eksikliği konusunda birçok girişim yaptığını belirtti.
Yaşlıları bir gün değil her gün düşünmek gerektiğinin altını çizen Bakan Besim, Kalkanlı’da 53, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nde 46 yaşlıya hizmet verildiğini, Yenierenköy’de de Çalışma Bakanlığı’yla ortak bir projede yaşlılara hizmet götürüleceğini ve bunun uzak bölgelerdeki insanların da Devlet koruması altında olması adına önemli olduğunu belirtti.
Besim, Adanın her yerinde bu tip projeleri istediklerini, kişilerin sağlıkla yaşlanmasını dilemekle birlikte, ailelerin yakınlarını güvenle bırakabilecekleri merkezlerin bulunmasının kendilerinin iş ve sosyal yaşamlarını daha sağlıklı sürdürebilmelerine olanak sağlayacağını, bunun da sosyal devlet anlayışının gereği olduğunu dile getirdi.
Besim, ziyaret eden tüm yardım kuruluşlarına, okullara, Çalışma Bakanlığı’yla ekiplerine ve merkeze katkı koyanlara teşekkür etti.
ÇELER
Çalışma Bakanı Zeki Çeler de, yaşlılara ve dolayısıyla geleceğe sahip çıkmak adına eski otel olan binanın yaşlı bakım evine çevrilmesi fikri ve projesi geldiği zaman buna kayıtsız kalamadıklarını belirtti.
Kalkanlı Yaşam Merkezi’nin diğer huzurevleri için bir örnek oluşturduğunu da belirten Çeler, hükümette değişik partilerden de olsa bir bütün içinde çalışarak, Bakanlığın kendi branşı dışında olan yerlere de katkı yaptığını söyledi ve refakatçi projesinin buna bir örnek olduğunu ifade etti.
Yaşlıların daha huzurlu, üretken, mutlu ve huzurlu yaşamalarını sağlamanın hükümetlerin görevi olduğunu kaydeden Çeler, Lapta’daki eski huzurevi arazisi içinde yeni huzurevinin hayata geçmesiyle hobi bahçesi ve hayvan barınağıyla doğayla iç içe ortamıyla dünyaya bir örnek teşkil edeceğini kaydetti.
Maddi-manevi sıkıntıları olan veya yaşadığı herhangi bir husumetten dolayı yakınlarından ayrı kalmayı tercih edenlere devletin yardımcı olacağını anlatan Çeler, hükümetteki partilerin ortak hedeflerde işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

 

Son Güncelleme: 20.03.2019 18:09
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