Besim:” Sağlık Bakanlığı’nın hedefi hasta merkezli bir sistem kurmak”

SAĞLIK BAKANI BESİM EVRENSEL HASTA HAKLARI DERNEĞİ YETKİLİLERİNİ KABUL ETTİ



Sağlık Bakanı Filiz Besim, Evrensel Hasta Hakları Derneği yetkililerini kabul etti.



Bakan Besim, Hasta Hakları Yasası ve hasta merkezli bir siteme yürekten inandığını, hasta haklarının önemli olduğunu ancak hekim ve hasta arasındaki doğru iletişim için de doğru kararlar vermek gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Besim, görüşmede yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığı’nın bu dönemde hedefinin hasta merkezli bir sistem kurmak olduğunu, alt yapı ve personel eksikliklerinin giderilmeye çalışıldığını, konuya verdikleri önem nedeniyle hasta hakları ile ilgili yasa tasarısının Meclis’e ilk sevk ettikleri tasarı olduğunu söyledi.



Çalışan memnuniyetinin de önemli olduğunu belirten Bakan Besim, Tabipler Hizmetleri Yasa Tasarısı’nın da hazır olduğunu ve meclise göndereceklerini vurguladı.



Besim, Hasta dernekleri ve bakanlığın birlikte çalışmasının ülkede güçlü bir sağlık sistemi demek olduğunu, bu prensiple ilerlediklerini ifade etti.

“Hastanın Sesi 2” projesi için Evrensel Hasta Hakları Derneği ile hasta bildirim projesi üzerinde çalıştıklarını kaydeden Bakan Besim, TC Sağlık Bakanlığı işbirliği ile tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında kalite kontrol ve standardizasyonun sağlanması için çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

İMGE



Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge ise hasta hakları ile ilgili düzenlemenin yasallaşmasının önem arz ettiğini kaydetti.



İmge, sağlık hizmetlerinde personel imkanlarının iyileştirilmesi halinde hasta hakları ihlallerinin de en az seviyeye ineceğine inandığını kaydetti.



Emete İmge, derneğin “Hastanın Sesi 2” projesi hakkında da Bakan’a bilgi verdi.





