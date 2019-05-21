Besim: “Hastayı, yaşlıyı, çocuğu, kadını, bilimi, eğitimi sağlığın merkezine aldık”

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDA BASIN TOPLANTISI

BESİM BİR BUÇUK YILLIK İCRAATLARINI ANLATTI…

“İCRAATTA KALP NAKİLLERİNİ İLK SIRAYA ALDIK”

“17 SAĞLIK MERKEZİNDE KANSER TESTLERİ VE HPV AŞILARI YAPILABİLİYOR”

112 ACİL GÜÇLENDİRİLDİ

“DEVLET HASTANESİ HOR KULLANILDI, ATIL BIRAKILDI”

Lefkoşa, 21 Mayıs 19 : Sağlık Bakanı Filiz Besim, bakanlık görevinde yaratmaya çalıştıkları sistemde yaşlıyı, hastayı, çocuğu, kadını, bilimi, eğitimi sağlığın merkezine koymaya çalıştıklarını söyledi.

Besim, basın toplantısı düzenleyerek 15 ayda yaptıkları 15 icraatı anlattı.

Besim, sağlık adına konulmuş her taşa ve emeğe saygı duyduğunu belirterek geçmiş tüm Sağlık Bakanlarına teşekkür etti.

Bakanlığın önce kurum olarak kendisini toparlayarak işe başladıklarını belirten Besim, geçmişte sağlığa hizmet vermiş ve Bakanlıkta çalışmış kişilerin fikirlerinden faydalandıklarını ve danışmanlık hizmeti aldıklarını da belirtti ve sağlıkta her çalışanın çok önemli bir halka olduğunu ifade etti.

“KALP NAKİLLERİNİ İLK SIRAYA ALDIK”

Canlı kalp naklini icraatlarının ilk sırasına koyduklarını ve devlet hastanesinin şu anda günde en az 20 anjiyo, kapak değişimleri ve ciddi by-pass’lar yapacak seviyeye geldiğini anlatan Besim, göreve geldikleri günden itibaren ekibi güçlendirmeye, en modern cihazları almaya çalıştıklarını kaydetti.

KORUYUCU HALK SAĞLIĞI

Koruyucu Halk Sağlığı Birimi’nin kurularak farkındalık ve eğitim çalışmalarına başlandığını söyleyen Besim, bugün 16 sağlık merkezinde gaita ve smear taramalarının birim denetiminde yapıldığını aktardı.

RADYASYON BİRİMİ

Radyasyon konusunda halkın panik içerisinde olduğunu da belirten Bakan Besim, Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Birimi için doktoralı bir biyofizik uzmanının bir de mühendisin istihdam edildiğini ve yasal altyapı çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE MESLEK HASTALIKLARI

Çalışan Sağlığı ve Meslek Hastalıkları biriminin kurulduğunu da belirten Besim, Lefkoşa Girne ve Mağusa’da bu birimlerde İşyeri Hekimliği Sertifikası olan hekimlerin görevlendirildiğini ve bu hekimlerin saha çalışmaları yaparak elektrik santrali çalışanları, gümrük çalışanları, Güzelyurt Belediyesi kanalizasyon işçileri ile Devlet Laboratuvarı çalışanlarına yönelik çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

KORUYUCU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ KOMİTESİ

Besim, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi diş hekimleri, Diş Tabipleri Odası temsilcileri ve akademisyenlerin yer aldığı koruyucu diş hekimliği ünitesinin oluşturulduğunu, ilkokul birinci sınıflara yönelik diş taraması yapıldığını ve 17 sağlık merkezinin 14’ünda diş üniti bulunduğunu kaydetti.

Besim, söz konusu sağlık merkezlerinde eksik altyapının belirlenmesi ve giderilmesi çalışmalarına başlandığını da belirtti.

GÜZELYURT SAĞLIK MERKEZİ

Daha önce 12.00 veya 13.00’e kadar hizmet veren Güzelyurt Sağlık Merkezi’nin 24 saat çalışan “Acil” servisi olan 25 hekimin poliklinik yapılan bir merkeze dönüştürüldüğünü anlatan Besim, bu konuda birçok kuruluş ve firmanın katkı yaptığını aktardı.

KALKANLI YAŞAM EVİ KURULDU

İnsana, yaşlıya ve muhtaca dokunmak adına Kalkanlı’da atıl kalmış eski bir otelin Bakanlar Kurulu kararıyla bakanlığa verilerek bunun bir yaşlı bakımevine çevrildiğini kaydeden Besim, 67 hastanın burada tedavi gördüğünü, hasta bakıcı, hemşire ve hekim sayısının yükseltilmesiyle 300 kişilik bir kapasiteyle hizmet vermeye hazır olduğunu belirtti.

Daha önce insanların sadece belediyeden izin alarak yaşlı bakım evi kurmasını sağlayan yasal bir boşluk bulunduğunu hatırlatan Besim, bu boşluğu ortadan kaldıracak bir tüzük hazırladıklarını ve bunun bir sonraki hükümet döneminde yasalaşmasını dilediğini de ifade etti.

Besim, 3 yeni yaşlı bakım evi oluşturulması projesinin bulunduğunu ve yaşlı turizmi ve sağlık turizmi konularına eğilecek bundan sonraki hükümetin bu konuya da önem vereceğine inandığını dile getirdi.

Sağlık alanındaki verilerin tutulması ve sağlıkla ilgili politikalar oluşturulması adına ODTÜ KKK ile birlikte İstatistik birimi oluşturulduğunun altını çizen Bakan Besim, 3 personele bio-iststistik eğitimi verilerek 2018’in istatistiki verilerinin toplanarak raporlandığını aktardı.

İLK KÖK HÜCRE UYGULAMASI YAPILDI

Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde ilk kök hücre uygulamasının yapıldığını dile getiren Besim, cihazların ihalesinin sonuçlandığını, ülkede yapılacak uygulamaların yurtdışına bağımlılığı ortadan kaldırarak para tasarrufu sağlayacağını ve bunun sağlık sisteminin “olmazsa olmazlarından” birisi olduğunu belirtti.

112 ACİL GÜÇLENDİRİLDİ

Besim, 112 komuta merkezinde eklemeler yapılarak güçlendirildiğini, ilave kat yapılarak 112 komuta merkezi oluşturulduğunu, Mağusa’da yeni bir 112 istasyonu oluşturulduğunu, aynısının Girne’de oluşturulması çalışmalarının devam ettiğini de söyledi ve 112 acil servisinin hastanedeki servise sıkıştırılmaması gerektiğini kaydetti.

ADLİ TIP BİRİMİ

Mahkemelerin doğru bilgiye ve kanıtlara ulaşmak için ihtiyaç duyduğu Adli Tıp biriminin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde açıldığını kaydeden Besim, birime yeni bir antropoloğun istihdam edildiğini, adli tıp teknikerlerinin istihdam edildiğini ayrıca, bağımsız bir yapıya kavuşması içinde ciddi bir yasal çalışma başlatıldığının altını çizdi.

HASTA REFAKATÇİSİ YETİŞTİRME PROGRAMI

Ülkedeki hasta refakatçilerinin sağlık konusunda bilgisi olmayan üçüncü dünya ülkelerinden adaya gelen kişilerden oluştuğunu söyleyen Bakan Besim, bir projeyle 100’e yakın hasta refakatçisi yetiştirdiklerini, bu sistemin gelecek hükümet tarafından takip edilip geliştirilmesi gerekli bir sistem olduğunu vurguladı.

ÖĞRENCİ TAKİP SİSTEMİ

Öğrenci Otomasyon Sistemi’yle KKTC’de öğrenim görmekte olan öğrencilerin kayıt altına alındığını belirten Besim, 2018 yılında yeni bir sistem olarak kurulmasına rağmen bundan ciddi bir gelir elde edildiğini, bununla da Devlet Hastanesi’ne ikinci anjiyo cihazının alınmış olduğunu kaydetti.

“DEVLET HASTANESİ HOR KULLANILDI, ATIL BIRAKILDI”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin hor kullanılıp atıl bırakıldığını, bakımı yapılmayarak bitirildiğini söyleyen Besim, yeni cihazlar alındığını, tadilatlar ve onarımlar yapıldığını, uyku laboratuvarı, diş sedasyon ünitesi, çocuk yoğun bakım servisi getirildiğini, laboratuvarların çağdaş düzene sokulduğunu, transplantasyon odası, mikrobiyoloji laboratuvarı, kök hücre ünitesinin devreye sokulduğunu anlattı.

KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ… 17 SAĞLIK MERKEZİNDE TESTLER…

Dikmen’de son açılan Sağlık Merkezi’yle birlikte 17 olan sağlık merkezlerinin tümünde smear ve gaita (bağırsak kanserleri), testlerinin HPV aşılarının yapılmasının mümkün olduğunu belirten Besim, 12 yaş civarı tüm kız çocuklarının aşılanmasının yapıldığını, 6 ay sonra da ikinci doz uygulamanın yapılacağını belirtti.

Besim, her yıl bu aşıların yapılmasının ilerde oluşacak kanser vakalarında ciddi düşüşlere imkân sağlayacağını da söyledi.

AİLE PLANLAMASI

Daha önce aile planlaması için hiçbir merkezin bulunmadığını kaydeden Bakan Besim, bugün, sağlık merkezlerinde veya hastanelerde spiral uygulamasının yapılabileceğini belirterek, yasal süre içerisinde ücretsiz kürtaj uygulaması yapılmasının bir genelgeyle tüm hastanelerde yapılmaya başlandığını aktardı.

Hepsini olmasa da çoğu sağlık merkezlerinin güçlendirildiğini belirten Besim, Değirmenlik, Esentepe ve Dipkarpaz sağlık merkezlerinin halen kötü durumda olmaya devam ettiğini söyledi.

“GÜZELYURT ÇAĞDAŞ BİR HASTANEYİ HAK EDİYOR”

“Güzelyurt çağdaş bir hastaneyi hak ediyor” diyen Besim, hastanenin ikinci etap projesi ve inşaatının tamamlandığını, projenin uluslararası standartlara uygun şekilde yeniden ele alınarak düzenlendiğini, bir sonraki sağlık bakanının da üçüncü etabı bitireceğini umduğunu ifade etti.

DEVAM EDEN PROJELER

Bakanlığın halen devam eden projelerinden de bahseden Besim, bağımlı hastaların tedavilerinin yapılabileceği Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezlerinin (AMATEM) ilkinin Çatalköy’de kurulmasıyla ilgili adımların atıldığını söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynakları Bakanlığı’ndan Sağlık Bakanlığı’nın kullanımına devredilen Çatalköy’deki binanın uyuşturucu ile mücadele ve rehabilitasyon merkezi olarak kullanılmasının hedeflendiğini kaydeden Besim, gerekli tamirat ve tadilatların yapılması ve insan kaynağı anlamında ihtiyaçların tamamlanmasıyla hızlı bir şekilde merkezin açılacağını bildirdi.

YENİ HEKİM VE HEMŞİRELER

31 yeni hekimin istihdam edildiğini 234 kadro alınarak 99 yeni hemşire alımı yapıldığını belirten Besim, böylece sağlık sisteminin rahat şekilde çalışacağına inandığını söyledi.

4’lü hükümette teknokrat bakan olarak görev yaptığını ve görevinden mutlu şekilde ayrılacağını belirten Besim, ekibine ve ekibiyle uyum içerisinde çalışan herkese teşekkür ederek sözlerini tamamladı.