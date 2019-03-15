Besim, böbrek günü nedeniyle düzenlenen bisiklet sürme etkinliğine destek verdi

Sağlık Bakanı Filiz Besim, “Dünya Böbrek Günü “etkinlikleri çerçevesinde Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nefroloji Bölümü’nün organizasyonuyla hareketli yaşamın böbrek sağlığı üzerindeki etkisine dikkat çekmek üzere düzenlenen “Bisiklet Sürme Etkinliği”ni destekledi.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Diyaliz ve Böbrek Hastalıkları Dayanışma Derneği, Tabipler Birliği ve Bisiklet Federasyonu’nun da destek verdiği etkinlikte, katılımcılar bisikletlerini Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünden Sağlık Bakanlığı’na sürdü.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, bakanlık binası önünde katılımcılara destek mesajı verdi.