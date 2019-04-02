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Besim: “6 ameliyathane devreye girecek”

Besim: “6 ameliyathane devreye girecek”

02 Nisan 2019 Salı 11:03
Besim: “6 ameliyathane devreye girecek”

BESİM: “HASTA HAKLARI YASA TASARISI KOMİTEDE; HALK SAĞLIĞI YASA TASARISI ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR; DEVLET LABORATUVARI PROJESİ AY SONU VERİLECEK”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor.

SUCUOĞLU

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, “Sağlık ve Yaşlı Bakımevlerinin Durumu” konusunda konuşma yaptı.

Sağlıkla ilgili yasaların durumunu soran Sucuoğlu, hasta hakları, halk sağlığı, gıda güvenliği, hastanelerin altyapı ve personel eksikliklerine değindi.

Yeni Devlet Laboratuvarı’nın ihalesinin hangi aşamada olduğunu soran Sucuoğlu, eski Girne Akçiçek Hastanesi’nin bakım merkezi haline getirileceğinin söylendiğini, bu konuda son durumun ne olduğunu sordu.

Sucuoğlu, Döner Sermaye, Genel Sağlık Sigortası, Hasta Hakları Yasa Tasarıların rafa kaldırıldığı görüntüsü çizildiğini, bundan üzüntü duyduklarını söyledi.

KKTC’nin BM verilerine göre çok yaşlı bir nüfusa sahip olduğunu söyleyen Sucuoğlu, bu yaşlı nüfusa yönelik kayda değer altyapı verilemediğini, yasal ve yapısal sıkıntılarla karşı karşıya kalındığını, özellikle maddi durumu olmayanların “ölüme terk edildiğini” savundu.

Psikolojik hastalar ile yaşlıların karışık bir şekilde aynı çatı altında bulunduğunu söyleyen Sucuoğlu, bilimsel bir yaklaşım bulunmadığını kaydetti.

Sucuoğlu, Lapta Huzurevi’nde yatalak, yaşlı ve ruh sağlığı yerinde olmayan hastaların bir arada bulunduğunu, bunun yasal çerçeve içinde yapılmadığını söyledi.

Kalkanlı’da açılan Yaşam Evi’nin yasal statüsünün de belli olmadığını dile getiren Sucuoğlu, finansmanının bağışlarla sağlandığını bunun sürdürülebilir olmadığını belirtti.

Sucuoğlu, yanan laboratuvar konusunda binanın genel anlamda tehlike arz edip etmediğinin incelenmesi, tehlike yaratmayacak çalışılabilir bir boyuttaysa yeniden hizmete girmesi yönünde öneride bulundu.

BESİM: “6 AMELİYATHANE DEVREYE GİRECEK”

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Gazimağusa’da sel nedeniyle hastane ameliyathanesinin akıttığını ve bu ameliyathanenin kapatıldığını, yeni iki ameliyathane oluşturulduğunu söyledi.

Besim, ameliyathanenin kısa sürede tamir edileceğini, kısa sürede 6 ameliyathanenin devreye girmiş olacağını belirtti.

“GÜZELYURT SAĞLIK MERKEZİ’NDE 50 YILDAN SONRA 24 SAAT HİZMET VERİLMEYE BAŞLANDI”

Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde 50 yıldan sonra 24 saat hizmet verilmeye başlandığını söyleyen Besim, buna rağmen tartışmaların devam ettiğini, 70 yıllık binanın tadil edildiğini bazı sorunlar yaşanmasının normal olduğunu kaydetti.

Besim, sağlık sisteminin bir bütün olduğunu, Genel Sağlık Sigortası’nın her yıl protokole konulduğunu söyleyerek, “Peki neden irade gösterilip geçirilmedi?” diye sordu.

Genel Sağlık Sigortası’nın Çalışma Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak bir fon olduğunu belirten Besim, Hasta Hakları Yasa Tasarısı’nın komitede olduğunu, Halk Sağlığı Yasa Tasarısı’nın bir buçuk aydan beri çalışıldığını, yeni Devlet Laboratuvarı’nın projesinin nisan ayı sonunda verileceğini ifade etti.

Besim, Kalkanlı Yaşam Evi’nin kronik hastalıklar hastaneleri yasası altında açıldığını söyledi.

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin yıllar boyunca farklı amaçlarla kullanıldığını, depo, yaşlı bakım haline getirildiğini söyleyen Besim, bugüne kadar yaşlı bakım evlerini denetleyecek tüzük ve yasa yapılmadığını, göreve geldiklerinde tüzükleri oluşturduklarını tüzüklerin başsavcılık görüşünde olduğunu yasalaşacağını kaydetti.

Besim, Lapta Huzurevi konusunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde olduğunu söyledi.

Son Güncelleme: 02.04.2019 14:23
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