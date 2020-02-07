BES: “Yaptığı Vandallığın Yanına Kalmayacağına İnancımız Tamdır”

Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Yenierenköy’de belediye emekçilerinin üzerine traktör süren şahsın tutuklandığını belirterek, “Bu kişinin yaptığı vandallığın yanına kalmayacağına ve yargımızın bu konuda gerekli kararı üreteceğine inancımız tamdır” dedi.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya yazılı açıklamasında, dün sabah saatlerinde Yenierenköy Belediyesi emekçilerinin, Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak tarafından aldıkları talimatla Derince köyüne gidip orada kendilerine verilen görevi yerine getirmek için çalışmalara başladığı sırada bir kişi tarafından saldırıya uğradıklarını belirtti.

İlgili şahısın, görevlerini yerine getirmek isteyen emekçilerin üzerine traktör sürdüğünü ve defalarca onlara zarar vermek için bu eylemine devam ettiğini belirten Yalınkaya, yaşananların ardından emekçilerin olayı hafif sıyrıklarla atlatırken, psikolojik olarak ciddi şekilde etkilendiklerini kaydetti.



Yaşanan bu olay sonrasında ilgili şahsın tutuklandığını ifade eden Yalınkaya, “Tarafımızca kabul edilemez bu durum karşısında bu kişinin yaptığı vandallığın yanına kalmayacağına ve yargımızın bu konuda gerekli kararı üreteceğine inancımız tamdır. Süreci takip etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.