BES'ten Mağusa Türk Genel İş Sendikası’nın grevine destek

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya yaptığı yazılı açıklamada, Mağusa Belediyesi’nde yaşananların kendilerine geçmişte Lefkoşa Türk Belediyesi’nde yaşananları hatırlattıdığını savundu.
Yalınkaya sözlerine şöyle devam etti:
Halka da seslenerek, “kötü yönetim kaderimiz değildir” diyen Yalınkaya, “Gerek merkezi hükümetler gerekse de yerel yönetimler bu halka aittir. Kimsenin bu makamları işgal edip koltuklarını kötüye kullanma hakkı yoktur. Bunu bize kader olarak dayatmalarına artık bir son verme zamanı gelmiştir. Biz sendikalar olarak mücadeleyi bir yere kadar verebiliriz, burada önemli olan sizlerin bizlere vereceği destek ve seçim zamanı yapacağı doğru tercihlerdir “ dedi.