BES kamuda örgütlü 3 sendikanın eylemini selamladı

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, yaptığı yazılı açıklamada, sendikaların, gerek zamlara gerekse de “hükümetlerin kötü icraatlarına” karşı yarın yapacağı eylemi BES olarak selamladıklarını kaydetti.

“Önümüzdeki süreçte daha büyük eylemlerin habercisi olan bu adıma sonuna kadar desteğiz” diyen Yalınkaya, ileride yapılacak büyük eylemlerde yerlerini her zamanki gibi alacaklarını bildirdi.



Yalınkaya, “Kurtulmak yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” ifadelerini kullandı.