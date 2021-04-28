BES ile Yenierenköy Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, imza töreninde yaptığı konuşmada, “Bugün bir milada daha imza attık. Bir dönem kapısına kilit vurulan, battı bitti denilene belediyemiz bugün sendikamızla toplu iş sözleşmesi imzalamış bulunmakta. Başta seçilmiş Başkan Emrah Yeşilırmak ve Belediye Meclis üyelerine teşekkür ederim. En büyük teşekkürüm de Yenierenköy Belediyesi emekçilerine, sizin emeğiniz bugün bu TİS ile taçlandırıldı. Bu TİS ile artık daha çağdaş ve daha güvende çalışacaksınız” dedi.