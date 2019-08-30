banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96718
ALTIN
286.012
DOLAR
5.8127
STERLİN
7.0931
EURO
6.4175
Hava durumu
HAVA DURUMU
Bakır kazan sirkatı meselesinde 2 kişi daha tutuklandı
SUÇLARINI KABUL ETTİLER
KKTC'de izinsiz ikamet eden 6 kişi tutuklandı
6 KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
Gazimağusa'da hırsızlık
GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK
banner307
Flaş Haber
Ani ölüm
Kapat

BES, EL-SEN’e Destek Belirtti

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç’ın, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı’nı istifaya davet etmesini desteklediklerini ve KIB-TEK’in özerk bir yapıya kavuşturulmasını talep ettiklerini açıkladı.

BES, EL-SEN’e Destek Belirtti

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç’ın, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı’nı istifaya davet etmesini desteklediklerini ve KIB-TEK’in özerk bir yapıya kavuşturulmasını talep ettiklerini açıkladı.

30 Ağustos 2019 Cuma 10:54
BES, EL-SEN’e Destek Belirtti

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç’ın, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı’nı istifaya davet etmesini desteklediklerini ve KIB-TEK’in özerk bir yapıya kavuşturulmasını talep ettiklerini açıkladı.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya yaptığı  yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN)  dün gerçekleştirdiği eylemle, gelmiş geçmiş tüm hükümetler tarafından belirli kesimlere sağlanan ayrıcalıklara artık  son verilmesi gerektiğinin gösterildiği kaydedildi.

banner317
“Anayasaya göre bu topraklarda her yurttaş eşittir ve eşit muamele görme hakkına sahiptir. Ancak ne yazık ki, geçmişten günümüze bu hak ayaklar altına alınmış, defalarca görmezden gelinmiş ve günümüze kadar devam eden süreçte ayrıcalıklı kesimler yaratmıştır”ifadelerini kullanan  Yalınkaya, “KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı’nın asli görevini icra etmek yerine kendisinin yapmadığı veya yapamadığı bu asli görevi yerine getiren KIB-TEK çalışanları hakkında soruşturma başlatmasının tam anlamıyla siyasi iradeye biat etmenin karşılığı olduğunu” ileri sürdü.  

“Başında bulunduğu kurumun geleceğini değil de kendisini o göreve atayan partinin çıkarlarını savunan bir kişinin bu ülkenin en stratejik kurumlarından birisi olan KIB-TEK’in başında işi yoktur!” ifadelerinin kullanan Yalınkaya, EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç’ın, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı’nı istifaya davet etmesini desteklediklerini belirtti ve  KIB-TEK’in özerk bir yapıya kavuşturulmasını talep etti. 

Yalınkaya “Şu net olarak bilinmelidir ki, EL-SEN’in vereceği mücadelede sonuna kadar yanlarında olacağız ve tek bir çalışan hakkında dahi soruşturma açıldığı takdirde gerekli tüm mücadeleyi hiç çekinmeden ortaya koyacağız.” dedi.

 

Son Güncelleme: 30.08.2019 14:14
Anahtar Kelimeler:
BesElsen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk ve Rum sendikalardan 1 Eylül Dünya Barış Günü ortak açıklaması...
Türk ve Rum sendikalardan 1 Eylül Dünya Barış Günü ortak açıklaması...
“Bidda Badadez Festivali” düzenlendi
“Bidda Badadez Festivali” düzenlendi
Polis Haberleri…
Polis Haberleri…
Özersay, 30 Ağustos mesajı yayımladı
Özersay, 30 Ağustos mesajı yayımladı
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda tören düzenlendi
Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda tören düzenlendi
Fatih sondaj gemisi 1 Kasım 2019’a kadar faaliyetlerini sürdürecek
Fatih sondaj gemisi 1 Kasım 2019’a kadar faaliyetlerini sürdürecek
TCG Atak Hücumbotu bugün halkın ziyaretine açıldı
TCG Atak Hücumbotu bugün halkın ziyaretine açıldı
Gökhan Naim cinayetinde yeni gelişme...
Gökhan Naim cinayetinde yeni gelişme...
Girne'de bahis operasyonu...
Girne'de bahis operasyonu...
Akıncı: “Tenisin ülke sporunda hak ettiği yeri almasını can-ı gönülden arzu ediyorum”
Akıncı: “Tenisin ülke sporunda hak ettiği yeri almasını can-ı gönülden arzu ediyorum”

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim