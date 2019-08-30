BES, EL-SEN’e Destek Belirtti

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç’ın, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı’nı istifaya davet etmesini desteklediklerini ve KIB-TEK’in özerk bir yapıya kavuşturulmasını talep ettiklerini açıkladı.
BES Başkanı Mustafa Yalınkaya yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) dün gerçekleştirdiği eylemle, gelmiş geçmiş tüm hükümetler tarafından belirli kesimlere sağlanan ayrıcalıklara artık son verilmesi gerektiğinin gösterildiği kaydedildi.
“Başında bulunduğu kurumun geleceğini değil de kendisini o göreve atayan partinin çıkarlarını savunan bir kişinin bu ülkenin en stratejik kurumlarından birisi olan KIB-TEK’in başında işi yoktur!” ifadelerinin kullanan Yalınkaya, EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç’ın, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı’nı istifaya davet etmesini desteklediklerini belirtti ve KIB-TEK’in özerk bir yapıya kavuşturulmasını talep etti.
Yalınkaya “Şu net olarak bilinmelidir ki, EL-SEN’in vereceği mücadelede sonuna kadar yanlarında olacağız ve tek bir çalışan hakkında dahi soruşturma açıldığı takdirde gerekli tüm mücadeleyi hiç çekinmeden ortaya koyacağız.” dedi.