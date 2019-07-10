BES: “Cumhurbaşkanlığı siyaset üstü makam, istisnasız her kesim saygılı olmalı…”

Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Cumhurbaşkanlığının ülkenin iradesini temsil eden siyaset üstü bir makam olduğunu belirterek, “Bu makama karşı istisnasız her kesimin saygılı olması ve herhangi bir tartışmanın içerisine çekmemesi gerekmektedir” dedi.
BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, yaptığı yazılı açıklamada, son dönemlerde Cumhurbaşkanlığı makamına karşı isteyerek veya istemeyerek itibarsızlaştırma girişimlerinin bulunduğunu, bunun kabul edilemez bir yaklaşım olduğunu kaydederek, “Bu bağlamda siyaset üstü olan bu makama gerekli saygının gösterilmesi ve Cumhurbaşkanlığına yapılan yanlışlıkların düzeltilmesi elzemdir” ifadelerini kullandı.
Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Cumhurbaşkanlığının ülkenin iradesini temsil eden siyaset üstü bir makam olduğunu belirterek, “Bu makama karşı istisnasız her kesimin saygılı olması ve herhangi bir tartışmanın içerisine çekmemesi gerekmektedir” dedi.