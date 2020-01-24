UBP Girne Milletvekili, AKPA Heyet Başkanı Özdemir Berova ve CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA), Genel Kurul Kış Toplantılarına ve Komite toplantılarına katılacak.
Berova ve Candan AKPA toplantılarına katılacak
UBP Girne Milletvekili, AKPA Heyet Başkanı Özdemir Berova ve CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA), Genel Kurul Kış Toplantılarına ve Komite toplantılarına katılacak.
24 Ocak 2020 Cuma 11:16
Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantılar 27-31 Ocak tarihleri arasında Fransa’nın Starsbourg şehrinde gerçekleştirilecek.
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